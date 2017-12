Tom Boonen geeft Wout van Aert wijze raad voor zijn eerste klassieke lente: "Wout is een potentiële topper"

Joeri De Knop en Jan Aelberts

18u30 0 RV Wout Van Aert krijgt raad van Tom Boonen. Kristallen Fiets ‘Tom Boonen reed het Vlaamse voorjaar. En hij wist hoe het moet. Tom Boonen reed het Vlaamse voorjaar. En hij deed dat goed’. Waar kan wereldkampioen veldrijden Wout van Aert beter inspiratie opdoen voor zijn eerste klassieke lente dan bij onze huiscolumnist én Kristallen Fiets-copresentator?

"Wout heeft álles in zich om uit te groeien tot een topper. Maar hij moet het stap voor stap doen en nu eerst vooral genieten en stelen met de ogen", vindt Boonen. Precies wat Van Aert van plan is. "Aanvoelen wat het is en dan mijn ambitie(s) bepalen. Ik droom van Parijs-Roubaix. En specifiek van een natte Helleklassieker, waarin ik mijn crosstechniek volledig kan aanspreken."