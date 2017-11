Tom Boonen gastheer Kristallen Fiets die live op HLN.be gestreamd wordt Joeri De Knop

06u00 0 PN

Volgende week woensdag bekroont uw krant, in samenwerking met VTM, op het 26ste Gala van de Kristallen Fiets in het Grand Casino in Knokke de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via livestreams op hln.be en nieuws.vtm.be of op de Facebookpagina’s van beide media. Onze vaste huisanalist Tom Boonen treedt op als gastheer naast presentatoren Maarten Breckx en Merijn Casteleyn.

Topfavorieten bij de mannen zijn titelverdediger Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en wereldkampioen veldrijden Wout van Aert. Bij de vrouwen kondigt zich een spannende strijd aan tussen de laureate van vorig jaar, Jolien D’hoore, wereld- en Europees kampioene veldrijden Sanne Cant en Lotte Kopecky. In de rand van de meest prestigieuze wielertrofeeën van het land, worden ook de Jongere van het Jaar, de Teammanager/Ploegleider/Coach van het Jaar en de Helper van het Jaar (Kristallen Zweetdruppel) gehuldigd.

belga Vier op een rij voor Greg Van Avermaet?