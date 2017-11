Stem voor de Kristallen Zweetdruppel en beloon de beste helper van het wielerpeloton



Knechten, waterdragers, luitenants, gregario's: ze zijn talrijker dan kopmannen in het wielerpeloton. Ook de jongens die zich compleet wegcijferen in dienst van de ploeg schat HLN naar waarde. Hét Belgische über-werkpaard van het afgelopen seizoen sleept op woensdag 6 december in het Napoleon Games Grand Casino Knokke, tijdens het Gala van de Kristallen Fiets, de 'Kristallen Zweetdruppel' in de wacht. Wie dat wordt, daar beslist u over. Neem uw persoonlijke topfavoriet op sleeptouw, sleur hem fris de finale in, trek de spurt voor hem aan en loods hem naar een weergaloze zege. Stemmen kan tot maandag 4 december om 12 uur.