Sanne Cant (29) wint als eerste veldrijdster ooit de Kristallen Fiets TLB

04 december 2019

20u17 16 Kristallen Fiets Eindelijk heeft ze ‘m beet, Sanne Cant (29). Die Kristallen Fiets waar ze al een paar jaar naar hunkert. Na Jolien D’hoore in 2016 en 2017 en Nicky Degrendele vorig jaar gaat de meest prestigieuze individuele Belgische wielerprijs voor het eerst naar een veldrijdster.

Sanne Cant was – winnares die ze is – de voorbije jaren een paar keer oprecht teleurgesteld omdat ze nipt naast de Kristallen Fiets greep. Twee jaar geleden hoopte ze te winnen, vorig jaar dacht ze niet te kunnen verliezen. Maar toen ging de Kristallen Fiets dus naar baanwielrenster Nicky Degrendele. “Dat ik daar boos over was? Dat is overdreven, maar plezant vond ik het niet”, is Cant eerlijk.

Maar dit jaar slaagde geen renster er dus in om Cant van de prijs te houden. Op haar 29ste mag ze als eerste veldrijdster ooit de Kristallen Fiets mee naar huis nemen. Dat de Antwerpse de trofee verdient, zal niemand ontkennen. Haar resultaat van vorige winter dat het meest in het oog springt, is uiteraard die derde wereldtitel. Cant gaf in Bogense vier Nederlandse concurrentes – Brand, Vos, Betsema en Worst – het nakijken in haar tocht richting derde regenboogtrui.

Ik zie dit deels als een bekroning voor mijn carrière. Die zit er nog niet op, maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Dus ik ben heel blij dat ik de trofee in handen heb Sanne Cant

Tiende opeenvolgende Belgische titel

In Kruibeke ging Cant Roland Liboton achterna en werd ze voor de tiende (!) keer op rij Belgisch kampioene. Met de Superprestige en de DVV-Trofee won ze bovendien ook nog twee van de drie regelmatigheidscriteriums. “Zo’n seizoen gaat niet vaak meer voorkomen”, voorspelt Cant. “Ik volg ook de andere disciplines op de voet en eerlijk: ik zie niet echt andere prestaties die erbovenuit staken.”

Dit seizoen loopt het iets minder voor Cant, die nog op haar eerste zege wacht. Een verklaring daarvoor heeft ze nog niet gevonden. “Ik zit in een mindere periode, dat gebeurt spijtig genoeg. En dat kan nog een paar maanden duren, ook dat gebeurt. Misschien moet ik daar niet over piekeren.”

Waar Cant na vanavond wél over kan piekeren, is waar ze haar Kristallen Fiets zal etaleren. Of toch niet? “Ik heb een mooi plaatsje vrij in mijn living”, zegt ze nog. “Ik heb zo’n glazen brillenkast die je ziet bij opticiens en daar staan mijn belangrijkste trofeeën in. Er is nog een schap waar de Kristallen Fiets perfect op zal passen. Ik zie dit deels als een bekroning voor mijn carrière. Die zit er nog niet op, maar je weet nooit wat er allemaal nog kan gebeuren. Dus ik ben heel blij dat ik de Kristallen Fiets toch al in handen heb.”

De top tien:

1. Sanne Cant 684

2. Sofie De Vuyst 402

Lotte Kopecky 402

4. Jolien D’Hoore 364

5. Julie De Wilde 272

6. Jesse Vandenbulcke 150

7. Githa Michiels 82

8. Julie Van de Velde 78

9. Nicky Degrendele 58

10. Shari Bossuyt 52