Remco Evenepoel wint alles en dus ook de Kristallen Fiets voor Beste Jongere van het Jaar DMM

05 december 2018

20u40 0 Kristallen Fiets De dubbel tijdrijden-wegwedstrijd op het BK, op het EK én op het WK. Wie anders dan Remco Evenepoel kroonde zich vanavond op het Gala van de Kristallen Fiets tot Beste Jongere van het Jaar. Het fenomeen uit Schepdaal won dit jaar alles wat er te winnen viel, zo ook deze trofee.

Dat het als plaatjes wel kon tellen. Remco Evenepoel - de golden boy van het Belgische wielrennen - kreeg op het Gala van de Kristallen Fiets de trofee voor beste jongere uit handen van Cameron Vandenbroucke, dochter van een andere golden boy uit het Belgische wielrennen. De 18-jarige ex-voetballer van PSV en Anderlecht won met overmacht van de andere genomineerden: Stan Dewulf (winnaar Parijs-Roubaix bij de beloften), Eli Iserbyt (tweevoudig wereldkampioen veldrijden bij de beloften), Jasper Philipsen (volgend jaar bij team Emirates UAE) en Bjorg Lambrecht (beste jongere in 2017 en 2017).

Evenepoel won dit jaar met overmacht 33 van de 47 koersen waaraan hij deelnam. Een ongelooflijk winstpercentage van 77 procent tot gevolg. Twee van zijn strafste exploten: in juli won hij het EK op de weg met meer dan 9 minuten voorsprong op de tweede. In september was hij dan weer de beste op het WK na een onwaarschijnlijke inhaalrace. Evenepoels demarrage noopte onze analist Michel Wuyts op de nationale televisie tot de euforische woorden: “Auf Wiedersehen!”

Evenepoel begon zijn seizoen met een overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne en was op het hoogte toneel de beste in alle kampioenschappen. De jonge renner wil het in 2019 bij Deceuninck-Quick.Step gaan bewijzen bij de profs. Het staat nu dus al vast dat hij maar één keer beste jongere van het jaar zal worden in het referendum van de Kristallen Fiets.

Evenepoel: “Ik draag deze overwinning op aan mijn mama”

“Altijd speciaal om na zo’n seizoen nog eens zo’n bekroning te krijgen. Een individuele trofee is altijd speciaal voor een topsporter. Ik heb deze trofee niet alleen behaald, ik moet veel mensen bedanken die mij hier naartoe hebben gebracht. Mijn coaches, Fred Vandervennet en Carlo Bomans. Ook de jongens van de nationale ploeg verdienen erkenning. Verder draag ik deze trofee op aan mijn mama. Ze heeft het in het verleden soms moeilijk gehad.”

Beste jongere

1994: Kristof Trouvé

1995: Leif Hoste

1996: Glenn D’Hollander

1997: Sven Nys

1998: Sven Nys

1999: Kevin Hulsmans

2000: Jurgen Van Goolen

2001: Tom Boonen

2002: Kevin De Weert

2003: Johan Vansummeren

2004: Niels Albert

2005: Niels Albert

2006: Dominique Cornu

2007: Niels Albert

2008: Jan Bakelants

2009: Kris Boeckmans

2010: Yannick Eijssen

2011: Tosh Van der Sande

2012: Gijs Van Hoecke

2013: Igor Decraene

2014: Dylan Teuns

2015: Laurens De Plus

2016: Bjorg Lambrecht

2017: Bjorg Lambrecht

2018: Remco Evenepoel