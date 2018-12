Remco Evenepoel met grootste voorsprong ‘Jongere van het Jaar’: “Om sterker te worden heb ik concurrentie nodig” Thomas Lissens

06 december 2018

08u38 0 Kristallen Fiets “Ooit neem ik zelf de hoofdprijs mee naar huis.” Remco Evenepoel (18) heeft het gisteravond sowieso gedacht, winnaar die hij is. Op het gala van de Kristallen Fiets mocht de rekruut van Deceuninck-Quick.Step zijn speechkunsten al eens oefenen. Met de grootste voorsprong ooit werd hij ‘Jongere van het Jaar’.

Met de kerstperiode in zicht krijgen we bijna medelijden met Oumaïma, de vriendin van Remco Evenepoel. Met de nieuwe poulain van Patrick Lefevere in de buurt lijken verrassingen uit den boze. Dat bleek gisteravond ook in Vilvoorde. De verkiezing van ‘Jongere van het Jaar’ had veel weg van een doorsnee juniorenkoers met Evenepoel aan de start. Remco op 1 en de tegenstand op ruime afstand. Op 82 van de 85 stemformulieren stond de naam van de juniorenwereldkampioen met stip op de hoogste plaats.

Tweevoudig ‘Jongere van het Jaar’ Bjorg Lambrecht (21), die na een meer dan verdienstelijk eerste profjaar bij de Lotto-ploeg vicewereldkampioen werd bij de beloften, kreeg exact 406 stemmen minder dan het supertalent uit Schepdaal. Als u weet dat de stemmers aan hun persoonlijke top vijf respectievelijk 10, 8, 6, 4 en 2 punten mochten uitdelen, dan blijkt hoe groot Evenepoels suprematie was.

Sinds de invoering van de jongerencategorie in 1994 won geen renner met een grotere voorsprong dan Evenepoel. Kanttekening daarbij is dat er minder stemgerechtigden waren, maar dat zal de Brabander worst wezen. “Deze erkenning betekent veel voor mij. Ik heb in 2018 veel gewonnen, maar dit is toch één van de mooiste zeges”, aldus Evenepoel.

Oscar-stijl

De ex-voetballer maakte in 2018 in sneltempo naam in de wielrennerij en had gisteren in Vilvoorde minstens zo veel bekijks als de favorieten voor de Kristallen Fiets. De jongeling liet zich de aandacht welgevallen. Ook toen hij zijn trofee ontving uit handen van Cameron Vandenbroucke, dochter van de betreurde Frank. Met zijn aura vulde Evenepoel tijdens zijn dankwoord probleemloos de zaal, in ware Oscar-stijl bedankte hij zijn entourage.

Zijn palmares in 2018 is lang. De prestaties die het meest in het oog sprongen, waren zijn EK, BK en WK. Telkens won Evenepoel zowel de tijdrit als de wegrit. “Het meest fier ben ik niet op een bepaalde overwinning, maar wel op het feit dat ik nog altijd dezelfde Remco ben als twee jaar geleden. Iedereen vindt het gek wat ik doe, behalve ikzelf. Ik sta met beide voeten stevig op de grond en word omringd door mensen die ervoor zullen zorgen dat dat zo blijft.”

Volgend seizoen springt de ‘Jongere van het Jaar’ meteen over naar de profs, de beloften slaat hij over. In zijn stoutste dromen mag Evenepoel snel weer het Kristallen Fiets-podium betreden, maar dan wel voor een andere trofee. “Ik ben oprecht blij dat ik het volgend seizoen minder makkelijk zal krijgen. Om sterker te worden, heb ik concurrentie nodig. Bij de profs zal ik die zeker krijgen.”