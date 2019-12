Remco Evenepoel jongste winnaar ooit van Kristallen Fiets na indrukwekkend debuutjaar bij profs XC

04 december 2019

20u27 134 Kristallen Fiets Remco Evenepoel heeft op zijn negentiende de 28ste editie van de Kristallen Fiets gewonnen. Het supertalent van Deceuninck-Quick.Step is daarmee de jongste laureaat ooit van de Belgische wielertrofee. Evenepoel kreeg de prijs uit handen van Eddy Merckx.

Evenepoel heeft een indrukwekkend debuutjaar bij de profs achter de rug. De Vlaams-Brabander schreef in juni de Baloise Belgium Tour op zijn naam. Wat later werd hij derde op het BK tijdrijden, waarna Evenepoel op straffe wijze de Clasica San Sebastian naar zijn hand zette. En dat in zijn allereerste eendagswedstrijd van de WorldTour.

De superlatieven vlogen in het rond, maar het sprookje was nog lang niet ten eind. Op het EK tijdrijden in het Nederlandse Alkmaar blies de neoprof de tegenstand weg. “Deze overwinning is voor Bjorg (Lambrecht) en Stef (Loos)”, klonk het bij een geëmotioneerde Evenepoel, die zich ook verzekerde van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Het tijdritgoud in Alkmaar deed het wonderkind dromen van de regenboogtrui. “Ik ben klaar voor het WK tijdrijden.” En of hij er klaar voor was. Evenepoel vloog over het parcours in Yorkshire, slechts één renner legde het traject sneller af: Rohan Dennis. Zilver dus voor Evenepoel. De beste Belgische prestatie ooit op het WK tijdrijden.

Dat alles leverde de 19-jarige Evenepoel vanavond in de VTM-studio’s in Vilvoorde zijn eerste Kristallen Fiets op. De kers op een hele mooie taart. “Eén prijs kiezen voor 2020? Olympisch goud. In béide disciplines.” Dat belooft, Remco.

Uitslag Kristallen Fiets (top 10)

1. Remco Evenepoel 678

2. Philippe Gilbert 538

3. Wout van Aert 512

4. Victor Campenaerts 370

5. Thomas De Gendt 190

6. Dylan Teuns 118

7. Greg Van Avermaet 100

8. Tim Merlier 46

9. Toon Aerts 32

10. Laurens De Plus 20