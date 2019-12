Remco en Oumi over hun relatie: “Even was het onwennig om weer samen te zijn, maar nu leven we op wolkjes” NADINE VAN DER LINDEN/BIEKE CORNILLIE

05 december 2019

14u38 0 Kristallen Fiets Vestimentair waren ze gisteren perfect op mekaar ingespeeld: zij de smaragdgroene zeemeermin, hij gentleman in dito tint. Ook in de liefde is de harmonie helemaal terug: “Ik heb van mijn fouten geleerd”, geeft Remco ruiterlijk toe, na het afgeblazen Monaco-plan dat tot een breuk met ‘Oumi’ leidde. “Even was het onwennig, om weer samen te zijn, maar nu leven wij op wolkjes: het goede van het verleden nemen we mee, in een frisse start.”

In de namiddag was Oumi geland uit Marrakesh, waar ze haar grootvader nog een laatste keer bezocht en begraven had. “Het was de papa van mijn mama. Hij was al een tijdje ziek, en ik wou graag nog afscheid nemen”, vertelt ze. Na de begrafenis volgde onmiddellijk de glamour: in Marokko ging ze nog snel naar de kapper, en dan het vliegtuig op, de strakke jurk met blote rug in. “Zulke dingen doe je nu eenmaal voor de liefde”, lacht ze zacht.

Die liefde haperde even in de zomer, toen Remco naar Monaco zou verhuizen en brak met Oumi, want te ver, te lastig, te ingewikkeld.... “Het is beter zo”, klonk het berustend. Maar éigenlijk was er vooral onrust: “Door veel te praten met mijn ouders, heb ik ingezien dat het geen goed plan was, dat hele Monaco: té mondain, té groots. Ik ben volwassen, maar de raad van mijn vader en moeder sla ik niet zomaar in de wind”, aldus Remco. “Ik ben enig kind en weet dat mijn ouders echt het beste met mij voor hebben.”

Het waren weken waarin “ik toch wel verdriet had”, geeft Oumi toe. “Het was heel moeilijk, ook al omdat we niet met mekaar konden babbelen, alleen berichtjes sturen en bellen… Dat helpt niet, om de dingen terug recht te trekken.” Remco: “Maar ik heb mijn fout ingezien. Ik ben àltijd dol op Oumi geweest, maar hoe gaat dat? Ik was 19, maakte niet genoeg tijd, bekeek de dingen als vanzelfsprekend… Tot ik besefte wie en wat ik zo hard miste.” Aangezien ze in dezelfde straat wonen, liepen ze mekaar in oktober weer tegen het lijf. “Dat was eerst onwennig, dat ongemak heeft zelfs een paar dagen geduurd. Maar toen kwamen al die gevoelens terug, en nu voelt het als een ideale mix van ‘nieuw’ en ‘bekend’, waarbij we veel bewuster omgaan met mekaar”, aldus Remco. “Oumi geeft me echt vleugels, nu.”

Ik ben àltijd dol op Oumi geweest, maar hoe gaat dat? Ik was 19, maakte niet genoeg tijd, bekeek de dingen als vanzelfsprekend… Tot ik besefte wie en wat ik zo hard miste. Remco Evenepoel

“Omgekeerd net hetzelfde”, lacht Oumi, die vorig jaar volledig slaagde voor haar eerste jaar Handelswetenschappen aan de universiteit. “Remco zal altijd een berichtje sturen als ik een examen heb. Het is niet zijn wereld, de universiteit, maar hij wil dat ik er alles over vertel.” Remco, oprecht: “Dat is toch niet te veel gevraagd? Enfin, dat vind ik nù, want in die dingen heb ik moeten leren en groeien, en dat gaat beter en beter. Tussen Oumi en mij gaat het precies elke dag in stijgende lijn, nu. De Kristallen Fiets bevestigt voor mij wat ik al langer voel: dat wij twee goed bezig zijn....”