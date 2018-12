Prominenten uit de wielerwereld kijken in hun glazen bol voor razendspannende editie van de Kristallen Fiets XC GVS DMM MDB en TLB

05 december 2018

07u00 0 Kristallen Fiets Vanavond weten we wie de Kristallen Fiets op zijn schouw mag zetten. Anders dan andere jaren, is er nu geen uitgesproken favoriet om de meest prestigieuze Belgische wielerprijs te winnen. Kan Belgisch kampioen Yves Lampaert zijn boerenjaar in schoonheid afsluiten? Geeft de bergtrui in de Vuelta de doorslag voor Thomas De Gendt? Volgt Greg Van Avermaet zichzelf op en evenaart hij zo met zijn vijfde zege het record van Johan Museeuw? Of moeten we toch eerder naar mannen als Wout van Aert, Victor Campenaerts, Tim Willens en Tiesj Benoot kijken? “Wie de Kristallen Fiets wint? Ik weet het niet en dat is een vreemde ervaring”, scheef onze columnist en wielercommentator Michel Wuyts. Weten andere prominenten uit de wielerwereld wel wie het zal worden? Wij stelden hen de vraag.

Eddy Merckx: “Geen idee wie wint, niemand stak er echt boven uit”

“Wie de Kristallen Fiets wint? Ik weet het echt niet”, luidt het bij Eddy Merckx. “Niemand stak er het voorbije seizoen boven uit. Yves Lampaert heeft een sterk jaar gereden, maar Tim Wellens ook. Thomas De Gendt was dan weer top in de Vuelta. Greg Van Avermaet droeg een tijdje de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Pff, moeilijk. Neen, ik kan echt niet zeggen wie de trofee gaat pakken. Ik heb ook niet meteen een voorkeur.”

Edwig Van Hooydonck: “Wellens heeft internationaal het best gepresteerd”

“Ik vind dat Tim Wellens het verdient om de Kristallen Fiets te winnen. Hij heeft internationaal gewoonweg het best gepresteerd”, is Edwig Van Hooydonck duidelijk. “Wellens heeft misschien wel het nadeel dat hij zijn strafste prestaties redelijk vroeg op het seizoen leverde. Ik vind trouwens dat hij in België onderschat wordt. Mensen die me op straat aanspreken zeggen bijvoorbeeld dat Tiesj Benoot een betere renner is dan Wellens. Maar leg de uitslagen eens naast elkaar...”

Johan Museeuw: “Ik zet Lampaert op één. Heel knap hoe hij het BK won”

“Ik zet Yves Lampaert op één”, vertelt Johan Museeuw. “Ik vond het heel knap hoe hij Belgisch kampioen werd. Hij zat in de aanval met Philippe Gilbert, iemand met veel meer ervaring, maar Lampaert slaagde er toch in om die koers te winnen. Daar komt dan nog eens zijn zege in Dwars door Vlaanderen en de wereldtitel ploegentijdrijden met Quick.Step bij. Dus qua uitslagen doet Lampaert het voor mij even goed dan Tim Wellens. Maar er kan er maar eentje de Kristallen Fiets winnen. En dat opteer ik toch voor Lampaert.”

Roger De Vlaeminck: “Van mij mag Van Aert winnen, maar ik denk dat het Lampaert wordt”

“Lampaert zal hem wel winnen zeker?”, vertelt Roger De Vlaeminck. “Hij heeft goed gepresteerd, net als Victor Campenaerts en Wout van Aert, maar Van Aert is te bescheiden. Hij heeft de laatste tijd wat slecht gereden en daar gaan ze nu ook op afgaan. Op de weg heeft hij wel een goed voorjaar achter de rug. Daarbovenop werd hij wereldkampioen en Belgische kampioen in het veldrijden. Voor mij is dat toch iets belangrijker dan dat wat de wegrenners hebben gepresteerd. Maar Van Aert zal de Kristallen Fiets volgens mij niet winnen. Het zal Lampaert wel worden. Hij is Belgisch kampioen op de weg, dat is toch ook iets.

Dirk De Wolf: “Zonder Ronde- of Roubaixwinnaar lastige keuze”

“Het is niet makkelijk om een winnaar aan te duiden. Er zijn enkele kanshebbers”, klinkt het bij Dirk De Wolf. “Ik denk spontaan aan Thomas De Gendt, Tim Wellens en Yves Lampaert. Ik vermoed dat het tussen dat drietal zal gaan. De Gendt heeft zich opnieuw laten zien in het aanvallend werk, Wellens reed enkele knappe uitslagen bij elkaar en Lampaert kende een sterk voorjaar. Maar het is onmogelijk om daar dan één naam uit te pikken. Al mag je trouwens ook Tiesj Benoot niet vergeten, die dan weer de Strade Bianche won. Het is wikken en wegen omdat dit jaar geen landgenoot de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix won. Dan is het veel lastiger om een keuze te maken.”

Van Avermaet: “Moeilijk om er één favoriet uit te pikken”

Greg Van Avermaet kan voor de vijfde opeenvolgende keer winnen, maar verwacht de Waaslander dat ook? “Er zijn dit jaar toch een aantal renners doorgebroken, zoals Yves Lampaert. En ook Tim Wellens reed weer een heel sterk seizoen”, blikt Van Avermaet vooruit bij VTM. “En dan waren er nog enkele andere mannen, zoals Campenaerts, die ook sterke prestaties hebben geleverd. Dus ik denk dat we met vijf à zes mannen echt op een deftig niveau zitten, maar dat het moeilijk is om er één favoriet uit te pikken. En dan zit ik misschien in de minst gunstige situatie omdat ik al vier keer gewonnen heb.”

Eric Vanderaerden: “Acht dagen in het geel, daar kan niets tegenop”

“Voor mij verdient Greg Van Avermaet de Kristallen Fiets”, aldus Eric Vanderaerden. “In de Ronde van Frankrijk reed hij acht dagen lang in de gele trui rond. Als niet-sprinter en niet-klimmer is dat bijzonder knap. Daar kan volgens mij niets tegenop. Hij koerste voorts ook een zeer constant seizoen. Ik zou echt niet weten wie hem anders moet winnen. Akkoord, Tiesj Benoot won op knappe wijze de Strade Bianche, maar voor mij is de winnaar overduidelijk: Greg.”

Hilaire Van der Schueren: “Heel moeilijk, maar dan toch Yves Lampaert”

“Heel moeilijk dit jaar. Er stak niemand boven uit hé”, weet Hilaire Van der Schueren. “Vorig jaar was Greg Van Avermaet outstanding en wisten we de winnaar lang op voorhand, maar nu... drie namen schieten mij in het hoofd: Yves Lampaert, Thomas De Gendt en ook wel Van Avermaet. Als ik daar dan uit moet kiezen, ga ik voor Lampaert. Zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen en Belgische titel waren knap.”

Frank Hoste: “Bergklassement winnen tien keer moeilijker dan eendagskoers”

“Ik schuif dit jaar Thomas De Gendt naar voren”, aldus Frank Hoste, voormalig Belgisch kampioen en winnaar van de groene trui in de Tour van 1984 en tegenwoordig koersdirecteur en cocommentator. “De bergtrui die De Gendt pakte in de Vuelta geeft de doorslag. Een van de klassementen winnen in een grote ronde, is tien keer moeilijker dan zegevieren in een eendagskoers. Je moet drie weken op de afspraak zijn en een mindere dag betaal je meteen cash. Er steekt dit jaar geen enkele renner bovenuit en daarom vind ik het een goed moment om de aanvalslust van De Gendt van de voorbije jaren te belonen. De Gendt staat er elk jaar, hij verwent de Belgische wielerfans en daar verdient hij wel eens een prijs voor.”

Jurgen Van den Broeck: “Ik kies voor Lampaert”

“Volgens mij zal het tussen Lampaert en Campenaerts gaan. En dan denk ik dat Lampaert wint. Zijn seizoen zegt genoeg. Die Belgische kampioenentrui is natuurlijk de kers op de taart. Ook hoe hij is, slaat aan. Yves is een spontane figuur. Daarnaast heeft Victor Campenaerts toch ook wel iets unieks verwezenlijkt voor het Belgische wielrennen. Naast Belgisch en Europees kampioen worden, ook nog eens naar het podium van het het WK tijdrijden fietsen... Het is geen zege, maar toch.”

Boonen: “Uitgelezen kans voor Van Aert”

Wout van Aert is volgens Tom Boonen favoriet om vanavond te winnen. “Dit is een uitgelezen kans voor Van Aert”, vindt onze huisanalist, zelf viervoudig winnaar van de Kristallen Fiets. Bij de dames verwacht Boonen dat veldrijdster Sanne Cant de trofee zal pakken, terwijl onze vaste huisanalist Patrick Lefevere Ploegleider van het Jaar ziet worden en Remco Evenepoel Jongere van het Jaar.

José De Cauwer: “Lampaert, omwille van de vooruitgang”

“Ik open mijn top drie met Tim Wellens. Hij heeft van alle genomineerden de meeste koersen gewonnen. Ook het soortelijk gewicht van die zeges wordt steeds groter. Op plaats twee kies ik voor Van Avermaet. Hij heeft toch maar weer mooi het geel gegrepen in de Tour en dat dan nog eens langer vastgehouden dan verwacht. En de winnaar? Doe mij maar Yves Lampaert. Omwille van zijn vooruitgang. Omwille van zijn sympa. Hij is graag gezien. Het is geen stouterik en iemand die niet wegloopt van de pers. De wielerwereld heeft een Lampaert nodig. Het is iemand waarvoor je makkelijk kan supporteren.”

Roland Liboton: “Lampaert verdient de trofee het meest”

“’t Is misschien verrassend, maar ik ga niet voor de veldrijder kiezen”, opent Roland Liboton, viervoudig wereldkampioen en tienvoudig Belgisch kampioen kampioen in het veld. “Zijn prestatie op het WK in Valkenburg was formidabel en natuurlijk is het knap wat Van Aert getoond heeft op de weg, maar hij heeft er geen grote koers gewonnen. Zijn moment komt nog wel. Yves Lampaert verdient de trofee in mijn ogen het meest. Hij werd Belgisch kampioen en won ook onder meer Dwars door Vlaanderen: dat zijn toch geen kleine koersen. Ook De Gendt zou geen onverdiende winnaar zijn, vooral door zijn eindzege in het bergklassement van de Vuelta. Spannend wordt het sowieso.”