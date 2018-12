POLL. Wie was volgens u de beste Belgische wielrenner van 2018? Stem hier op de renner die volgens u de 27ste Kristallen Fiets moet winnen! Wielerredactie

02 december 2018

Woensdag bekroont Het Laatste Nieuws, in samenwerking met VTM Nieuws, op het 27ste Gala van de Kristallen Fiets de beste Belgische wielrenner van 2018. In tegenstelling tot vorig jaar, toen Greg Van Avermaet met fietslengtes voorsprong zijn vierde Kristallen Fiets won, is er dit jaar geen uitgesproken favoriet. Een razendspannende verkiezing kondigt zich aan, een strijd tussen renners die stuk voor stuk kunnen terugblikken op een prima seizoen. Maar wie is nu uw favoriet om Greg Van Avermaet op te volgen? Wie heeft volgens u recht op de meest prestigieuze individuele bekroning in wielerland? Geef gerust uw oordeel in onze poll! Nog niet zeker van uw stuk? Onder de poll geven we als geheugensteuntje nog even de overwinningen en andere straffe stoten van de voornaamste kanshebbers in 2018 mee.

Tim Wellens (Lotto-Soudal) Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) 4%

Yves Lampaert (Quick.Step Floors/Deceuninck-Quick.Step) 37%

Wout van Aert (Cibel-Cebon) 15%

Victor Campenaerts (Lotto-Soudal) 8%

Greg Van Avermaet (BMC/CCC) 7%

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) 24%

Tim Wellens (Lotto-Soudal) 5%

Tiesj Benoot (Lotto-Soudal)

• Strade Bianche

• Jeugdklassement in Tirreno-Adriatico

Yves Lampaert (Quick.Step/Deceuninck-Quick.Step)

• Dwars door Vlaanderen

• Eindklassement Hammer Sportzone Limburg

• BK op de weg in Binche

• Derde op het BK tijdrijden in Anzegem

• WK ploegentijdrit in Innsbruck met Quick.Step-Floors

Wout van Aert (Cibel-Cebon)

• Derde in de Strade Bianche

• Tweede rit in de Ronde van Denemarken (Niborg-Velje)

• Derde plaats in de wegrit op het EK in Glasgow

• WK veldrijden in Valkenburg

• Tweede op het EK veldrijden in Rosmalen

• BK veldrijden in Koksijde



Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

• BK tijdrijden in Anzegem

• EK tijdrijden in Glasgow

• Derde plaats op het WK tijdrijden in Innsbruck

Greg Van Avermaet (BMC/CCC)

• Ploegentijdrit Ronde van Valencia met BMC (Benitatxell-Calpe)

• Derde rit in Ronde van Oman (University of Technology-Wadi Dayqah Dam)

• Ploegentijdrit Tirreno-Adriatico met BMC (Lido di Camaiore-Lido di Camaiore)

• Eindklassement en puntenklassement in Tour of Yourkshire

• Ploegentijdrit Ronde van Zwitserland met BMC (Frauenfeld-Frauenfeld)

• Ploegentijdrit Ronde van Frankrijk met BMC (Cholet-Cholet)

• Acht dagen de gele trui in de Ronde van Frankrijk

Thomas De Gendt (Lotto-Soudal)

• Bergklassement in Parijs-Nice

• Derde rit in de Ronde van Catalonië (Sant Cugat-Camprodon)

• Derde rit in de Ronde van Romandië (Delémont-Yverdon-les-Bains)

• Puntenklassement en bergklassement in de Ronde van Romandië

• Tweede op het BK tijdrijden in Anzegem

• Bergklassement in de Ronde van Spanje

Tim Wellens (Lotto-Soudal)

• Trofeo Serra de Tramuntana

• Vierde rit Ruta del Sol (Sevilla-Alcala de los Gazules)

• Eindklassement Ruta del Sol en tweede in het puntenklassement

• Puntenklassement in Parijs-Nice

• De Brabantse Pijl

• Vierde rit Ronde van Italië (Catania-Caltagirone)

• Tweede rit Tour de Wallonie (Villers-La-Ville - Namen)

• Eindklassement Tour de Wallonie

• Derde in eindklassement BinckBank Tour