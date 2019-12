POLL. Wie moet volgens u de Kristallen Fiets 2019 winnen? Redactie

03 december 2019

11u52 0

Morgen wordt in Vilvoorde de Kristallen Fiets uitgereikt aan de beste Belgische renner van het seizoen 2019. We gaan op zoek naar de opvolger van Victor Campenaerts. ‘Vocsnor’ komt zelf ook in aanmerking, nadat hij op indrukwekkende wijze het werelduurrecord verbeterde. Maar de concurrentie is - op z’n zachtst gezegd - te duchten. Remco Evenepoel heeft een puik debuutjaar achter de rug, met onder meer winst in de Clasica San Sebastian en op het EK tijdrijden. Philippe Gilbert won dan weer Parijs-Roubaix en sloeg ook twee keer toe in de Vuelta. Ook Wout van Aert maakte indruk, onder meer met een knappe Tourzege, maar na zijn zware val in de tijdrit moest hij lang revalideren. Ook Thomas De Gendt deed het in diezelfde Tour fantastisch, met ritwinst in Saint-Étienne en een derde plaats in de individuele tijdrit. Greg Van Avermaet won dan weer snel in de Ronde van Valencia, pakte een rit in de Tour de Yorkshire en hij was ook de beste in de GP van Montréal.

Wie verdient de meest prestigieuze individuele Belgische wielertrofee volgens u? Laat het weten in onze poll!

Poll Wie moet volgens u de Kristallen Fiets winnen? Philippe Gilbert

Thomas De Gendt

Wout van Aert

Victor Campenaerts

Remco Evenepoel

Greg Van Avermaet Philippe Gilbert 16%

Thomas De Gendt 7%

Wout van Aert 28%

Victor Campenaerts 2%

Remco Evenepoel 45%

Greg Van Avermaet 2%