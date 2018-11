POLL. Wie is de beste waterdrager van het wielerpeloton? Stem voor de Kristallen Zweetdruppel en neem uw persoonlijke topfavoriet op sleeptouw Wielerredactie

16 november 2018

Geen kopmannen zonder helpers. De winnaar van de Kristallen Fiets zal zijn trofee ook verdiend hebben door de noeste arbeid van de werkmieren in de schaduw. En ook de jongens die zich compleet wegcijferen in dienst van de ploeg, verdienen volgens ons een prijs. Hét Belgische über-werkpaard sleept daarom op woensdag 5 december tijdens het Gala van de Kristallen Fiets, de Kristallen Zweetdruppel in de wacht. De genomineerden zijn naast drievoudig ex-winnaar Iljo Keisse ook diens Quick.Step-ploegmaat Tim Declercq, Tosh Van Der Sande, Jasper De Buyst (beiden Lotto-Soudal), Laurens De Vreese (Astana) en Xandro Meurisse (Wanty-Groupe Gobert). We gaan op zoek naar een opvolger voor Julien Vermote, die zijn rol als gewaardeerde luitenant bij Quick.Step inruilde voor een meer vooruitgeschoven status bij Dimension Data.

Wie dit jaar verkozen wordt, daar beslist u over. Neem uw persoonlijke topfavoriet op sleeptouw en loods hem naar een weergaloze zege. Stemmen kan via onderstaande poll tot 3 december om 12 uur.