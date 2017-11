POLL: volgt Greg Van Avermaet zichzelf op als winnaar van de Kristallen fiets? Redactie

12u04 0 Photo News

Op 6 december wordt in het Napoleon Games Grand Casino Knokke de Kristallen Fiets uitgereikt. Vorig jaar won Greg Van Avermaet afgetekend zijn derde exemplaar en ook deze keer geldt de Oost-Vlaming samen met Philippe Gilbert als torenhoog favoriet. Of hebben Oliver Naesen, Wout van Aert, Dylan Theuns of Tim Wellens de oppergaai verdiend? Laat uw stem gelden in onze poll!

Poll Wie wint de Kristallen Fiets? Oliver Naesen

Greg Van Avermaet

Philippe Gilbert

Wout van Aert

Dylan Theuns

Tim Wellens Oliver Naesen 7%

Greg Van Avermaet 52%

Philippe Gilbert 36%

Wout van Aert 3%

Dylan Theuns 1%

Tim Wellens 1%