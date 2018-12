POLL. Een wereldkampioene of toch opnieuw Jolien D’hoore? Stem hier op de renster die volgens u de Kristallen Fiets moet winnen Wielerredactie

03 december 2018

08u00 0

Woensdag wordt ook de Kristallen Fiets voor dames uitgereikt. Sinds de invoering van de prijs in 2016, was de trofee telkens voor Jolien D’hoore. Maar dit jaar zal de Oost-Vlaamse toch moeten afrekenen met twee wereldkampioenes: Nicky Degrendele (keirin) en Sanne Cant (veld). Welke Belgische renster verdient volgens u de Kristallen Fiets? Laat het gerust weten via onderstaande poll. Onderaan het artikel lijsten we de zeges van de drie favorietes ook even op.

Poll Wie verdient de Kristallen Fiets voor dames? Jolien D'hoore

Nicky Degrendele

Sanne Cant Jolien D'hoore 19%

Nicky Degrendele 38%

Sanne Cant 43%

Jolien D’hoore in 2018:

Prestaties op de weg:

Women Classic Brugge-De Panne (Eerste)

Eerste rit in de OVO Energy Women’s Tour tussen Framlingham en Southwold

Derde rit in de Giro Rosa, met start en aankomst in Corbetta

Vierde rit in de Giro Rosa, met start en aankomst in Piacenza

Prestaties op de piste:

Zilveren medaille op de scratch op het WK baanwielrennen in Apeldoorn

Bronzen medaille op de scratch op het EK baanwielrennen in Glasgow

Vierdaagse van Genève (samen met Lotte Kopecky)

Sanne Cant in 2018:

GP Adrie van der Poel in Hoogerheide (Wereldbeker)

Eindklassement Wereldbeker van seizoen 2017-2018

Superprestigecross in Hoogstraten

Superprestigecross in Middelkerke

Eindklassement Superprestige van seizoen 2017-2018

Krawatencross in Lille (DVV Verzekeringen Trofee)

BK veldrijden in Koksijde

Weversmisdagcross in Otegem

WK veldrijden in Valkenburg

Soudal Classics Masters in Waregem

Kleicross in Lebbeke

Berencross in Meulebeke

Rapencross in Lokeren

Jaarmarktcross in Niel

Zilvermeercross in Mol

Op de weg:

Derde op het BK wielrennen op de weg in Binche

Nicky Degrendele in 2018:

Overwinningen:

WB keirin in Minsk (Wit-Rusland)

WK keirin in Apeldoorn (Nederland)

Eerste op WK keirin -23 in Aigle (Zwitserland)

Medailles:

Tweede op EK keirin in Glasgow

Derde in de sprint op het EK -23 in Aigle (Zwitserland)