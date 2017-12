Peloton kiest voor Greg Van Avermaet Bart Audoore

13u04 0 photo_news Kristallen Fiets Wie verdient de Kristallen Fiets 2017? Wij deden een rondvraag bij de renners en het is duidelijk: het peloton kiest voor Greg Van Avermaet.

Jürgen Roelandts

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Tim Wellens

"Voor plaats één en twee is het nipt, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan Van Avermaet. Hij legde iets meer regelmaat in zijn prestaties en in de rechtstreekse duels met Gilbert, zoals in de E3 Harelbeke, won hij. Op drie zet ik Tim Wellens: hij won opnieuw een WorldTourrittenkoers (de Ronde van Guangxi, red.) en hij was opnieuw goed voor zeven zeges."

BELGA Jürgen Roelandts.

Jens Keukeleire

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Oliver Naesen

"Het was een moeilijke keuze tussen één en twee. Dat Van Avermaet het seizoen afsloot als nummer één van de wereld, gaf uiteindelijk de doorslag. Naesen staat op drie omdat hij een zeer constant seizoen reed en het BK won."

TDW Jens Keukeleire.

Edward Theuns

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Oliver Naesen

"Gilbert pakte twee superknappe overwinningen in de Ronde en de Amstel, maar de regelmaat van Van Avermaet gaat daarboven. Hij verdient te winnen. Naesen reed ook een heel aantrekkelijk seizoen, maar hij mist topnoteringen. Zijn derde plaats in de E3 en zijn overwinning op het BK waren wel mooi. Ik zet hem op drie, maar eigenlijk komen er nog mensen daarvoor in aanmerking."

Photo News Edward Theuns.

Jens Debusschere

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Yves Lampaert

"Voor mij is het niet echt spannend voor de eerste plaats. Ik geef de voorkeur aan Van Avermaet omdat hij de klassieker won die hij zelf het minst verwacht had, Parijs-Roubaix, en vooral omdat hij zo lang op één gestaan heeft in de UCI-ranking. Dat is héél straf. Je kan niet naast Gilbert voor plaats twee: hij won de Ronde en de Amstel, maar ook in de Driedaagse De Panne was hij bijvoorbeeld indrukwekkend. Voor plaats drie heb ik getwijfeld aan Wout van Aert, omdat hij ook op de weg mooie dingen heeft gedaan, maar uiteindelijk kies ik Yves Lampaert. Eerst won hij in het voorjaar Dwars door Vlaanderen en daarna pakte hij in het najaar nog een keer uit met zijn ritzege in de Vuelta."

TDW Jens Debusschere.

Toon Aerts

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Dylan Teuns

"Eén of twee is geen gemakkelijke keuze, maar ik zet Van Avermaet bovenaan om een heel specifieke reden. Hij is aan het seizoen begonnen toen hij nog aan het revalideren was van een enkelbreuk: ik heb begin dit jaar zelf mijn schouder gebroken en weet hoe moeilijk zo’n herstel kan zijn. Dan vind ik het knap dat hij in die omstandigheden toch een enorm mooi voorjaar bij mekaar fietste. Op drie zet ik Dylan Teuns. Hij verdient een pluim voor zijn knappe zomer. Hij won drie rittenkoersen op rij — de TRW, de Ronde van Polen en de Arctic Tour in Noorwegen. Straf dat je zo kan toeslaan."

Photo News Toon Aerts.

Jasper Stuyven

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Dylan Teuns

"Parijs-Roubaix vind ik de mooiste koers, dus heeft Van Avermaet op dat vlak een streepje voor op Gilbert, die de Ronde van Vlaanderen won. Greg heeft het voorjaar ook meer gedomineerd dan Phil. Voor plaats drie heb ik aan Thomas De Gendt gedacht, maar ik kies toch Dylan Teuns. Niet alleen om die knappe zomer, maar ook voor zijn derde plaats in de Waalse Pijl. Dat was een heel straffe prestatie, maar dat wordt snel vergeten."

TDW Jasper Stuyven.