Paul Herygers over tweestrijd Gilbert-Van Avermaet: "Eigenlijk is het triest dat er maar één persoon kan winnen" Mike De Beck

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 ISPA/Claessen Kristallen Fiets Woensdag 6 december is het weer zover. Met de uitreiking van de Kristallen Fiets bekroont Het Laatste Nieuws de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. Er staat ons een bloedstollende avond te wachten, want een tweestrijd tussen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert dient zich aan. Hoog tijd dus om alle oud-laureaten eens aan de tand te voelen. Vandaag: Paul Herygers.

Voormalig veldritkampioen en laureaat van de Kristallen Fiets in 1994 Paul Herygers schuift één naam naar voren voor de oppergaai. Ook al zou hij de prijs graag twee keer willen uitreiken. "Bij mijn weten moet je zo goed als alles winnen en dan kom ik uiteindelijk uit bij Greg Van Avermaet. Eigenlijk is het triest dat er maar één persoon kan winnen. Als je de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen wint, dan heb je in normale omstandigheden altijd die Kristallen Fiets binnen. In dit geval rijdt er een zekere Van Avermaet rond. Hij begon al te domineren vanaf de Omloop en liet de ene flits van zijn klasse na de andere zien. Ook die valpartij in de Ronde van Vlaanderen stoort mij eigenlijk een beetje. Omdat ik weet welke renners bovenop de Oude Kwaremont tegen de grond gingen. Dat veranderde de situatie, zonder afbreuk te doen aan de overwinning van Gilbert. Dat speelt nu een klein beetje door mijn gedachten."

Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet zijn uiteraard de twee topfavorieten om de prijs uiteindelijk in de wacht te slepen, maar wat dan gezegd van wereldkampioen veldrijden Wout van Aert? "Alle respect voor wat Wout van Aert gewonnen heeft. Het was een superjaar voor hem en normaal gezien als de heren van de weg het dan laten afweten… Ik heb dat zelf ooit ervaren. Toen Johan Museeuw enkel maar de Amstel Gold Race won en ik wereldkampioen werd, de wereldbeker en een koers of twintig won, was dat eigenlijk net voldoende om Museeuw te kloppen. In deze omstandigheden is het dan ook een klein beetje onrechtvaardig om Wout uit te spelen tegenover de wegrenners. Iedereen kan meestemmen en daarom denk ik dat ze Wout wat gaan vergeten. Dat is iets wat in mijn ogen eigenlijk niet normaal is. Als je wereldkampioen bent en je wint elk klassement dan heb je eigenlijk wel recht om over de Kristallen Fiets te praten."

