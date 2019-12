Patrick Lefevere voor het derde jaar op rij verkozen tot ploegleider van het jaar

TLB

04 december 2019

19u58 0 Kristallen Fiets Patrick Lefevere (64) is op het gala van de Kristallen Fiets uitgeroepen tot ploegleider van het jaar. De CEO van Deceuninck-Quick.Step haalde het na een nieuw ijzersterk seizoen van zijn team voor het derde jaar op rij en voor de zevende keer in totaal. Lefevere kreeg zijn prijs uit handen van Stijn Devolder, zijn ex-poulain en inmiddels renner-af.

Wie anders dan Patrick Lefevere? Christoph Roodhooft doet het óók fantastisch met Corendon-Circus, maar de ambitieuze Kempenaar zal erkennen dat Lefevere het in 2019 ook met nieuwe hoofdsponsor Deceuninck heeft waargemaakt. Voor het tweede jaar op rij eindigde zijn ploeg op de eerste plaats in de UCI ranking. En ook dit jaar weer sloot Deceuninck-Quick.Step het jaar af met de meeste overwinningen. Dat deed de Belgische ploeg al voor de achtste (!) keer op rij.

Dat de ploeg niet zonder mij kan? Dat vind ik niet correct. Het kerkhof ligt vol met mensen die onmisbaar waren Patrick Lefevere

“En alweer met een pak kwaliteit. Voor mij véél belangrijker dan kwantiteit”, zegt Lefevere daarover. De West-Vlaming maakt zelf de oplijsting. “De Omloop, Kuurne, Strade Bianche, Milaan-Sanremo, E3 Harelbeke, Scheldeprijs, Parijs-Roubaix, Waalse Pijl, Clasica San Sebastian, drie Tour- en vijf Vueltaritten, een resem etappes in andere (WorldTour-)rittenkoersen… Je hoort mij niet klagen. Tuurlijk was het leuk geweest, zo’n nieuw record. Dat aftellen alleen al: ‘nog drie, nog twee, nog één’. Maar het was zeker niet ons initieel doel.”

Dat laatste is niet verwonderlijk, gezien het lijstje renners dat Lefevere zag vertrekken. Fernando Gaviria, Niki Terpstra, Maximilian Schachmann, om er maar enkele te noemen. Dat zijn opgeteld flink wat zeges. Maar Lefevere haalde met Elia Viviani een andere sprinter in huis die de zeges aan elkaar reeg en ook Fabio Jakobsen vulde de leemte mee in, door onder meer de Scheldeprijs en twee ritten in de Vuelta te winnen.

Viviani trekt volgend jaar naar Cofidis, maar met de Ier Sam Bennett staat een waardige vervanger klaar. Reken daarbij onder meer het verlengde verblijf van Julian Alaphilippe en komst van enkele straffe talenten genre Davide Ballerini en Lefevere en zijn team lijken ook voor 2020 prima gewapend.

“Ik denk nog niet aan stoppen, al ga ik in februari wel officieel met pensioen”, aldus Lefevere. “Dat de ploeg niet zonder mij kan? Dat vind ik niet correct. Het kerkhof ligt vol met mensen die onmisbaar waren. Maar ik doe het wel nog heel graag, dat zeker. Vanaf de dag dat dat niet meer het geval is, stop ik ermee. Maar natuurlijk voel ik me ook verantwoordelijk voor al onze werknemers, hen laat ik niet zomaar in de steek. Ik ben wel op zoek naar een opvolger en misschien klinkt het wat pretentieus, maar makkelijk is dat niet.”

De top tien van ploegleider/coach/teammanager van het jaar:

1. Patrick Lefevere 582

2. Christoph Roodhooft 330

3. Tom Steels 312

4. Kevin De Weert 214

5. Kristof De Kegel 170

6. Axel Merckx 108

7. Sven Vanthourenhout 104

8. Marc Sergeant 88

Marc Lamberts 88

10. Rik Verbrugghe 70