Patrick Lefevere: “Een groter budget? Dan zou ik mezelf beter betalen”

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kristallen Fiets Nog maar een keer is zijn wielerploeg in 2018 de meest succesvolle van de wereld. En nog maar een keer heeft Patrick Lefevere (63) de toekomst van diezelfde wielerploeg veilig­gesteld. Belangrijker dan 73 overwinningen in een seizoen is het nieuwe sponsorcontract dat hij met het Belgische beursgenoteerde bedrijf Deceuninck heeft afgesloten. ­Ploegmanager van het jaar, wat heb je daar nog meer voor nodig?

73 overwinningen in een seizoen, dat lijkt niet meer van deze tijd.

“Dat dacht ik eerst ook. Na die eerste overwinningen in Argentinië en ­Colombia vielen er een paar grote appels uit de boom: Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl, Luik. Toen moest ik al een keer in m’n arm nijpen.”

“Iedereen werd gek, letterlijk hé. Het ­record begon te leven. Een record uit de tijd van Mapei, toen we veertig renners hadden en toen de jonge Pozzato en Cancellara ook nog gingen koersen in Cuba om daar alles te winnen. Dat is niet vergelijkbaar.”

Zelf deed je duchtig mee aan de ­gekmakerij, met een tweet na elke nieuwe overwinning.

“Natuurlijk (lacht). En toch was er niet veel druk. We merkten wel dat we in het peloton niet meer geliefd waren. Zie de uitlating van Wallays na zijn ritzege in de Vuelta (Wallays riep: ‘Losers. Heel de tijd lachen met mij. Waar zitten de mannen van Quick.Step?’, red.). Dat was kinderlijk en zelfs dom.”

