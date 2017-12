Oud-winnaar Peter van Petegem op de vraag wie de Kristallen Fiets moet winnen: "Goh, kunnen er geen twee worden uitgereikt?" Yari Pinnewaert

06u00 0 TOM GOYVAERTS/GMAX Agency Kristallen Fiets Morgen is het eindelijk weer zover. Met de uitreiking van de Kristallen Fiets bekroont Het Laatste Nieuws de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. Er staat ons een bloedstollende avond te wachten, want een tweestrijd tussen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert dient zich aan. De laatste der oud-laureaten die we naar zijn mening vroegen, was Peter van Petegem.

'De Zwarte van Brakel' was in 2003 winnaar van de Kristallen Fiets, nadat hij in dat jaar onder meer Parijs-Roubaix en de Ronde Van Vlaanderen op zijn naam had geschreven. Hij haalde het in de verkiezing toen voor Filip Meirhaeghe en Bart Wellens, maar dit jaar wordt het ook volgens hem een pák spannender.

"Goh, kan je geen twee trofeeën uitreiken?", lachte Peter van Petegem toen we telefonisch naar zijn favoriet vroegen. "Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat het een moeilijke beslissing zal zijn. Ze hebben alle twee een topjaar achter de rug. Van Avermaet won wat meer wedstrijden, Gilbert won de Ronde van Vlaanderen wat dan weer een belangrijkere koers is... Ik zou zeggen: met één punt verschil, Greg Van Avermaet. Maar voor mij zou het het jaar mogen zijn waarin er twee Kristallen Fietsen worden uitgereikt."

Peter van Petegem eerder dit jaar tijdens een dubbelinterview met Greg Van Avermaet.