Oud-laureaat Dirk De Wolf wikt en weegt: "Van Avermaet heeft licht voordeel, maar het wordt zéér close" Glenn Van Snick

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photonews Dirk De Wolf met zijn Kristallen Fiets Kristallen Fiets Woensdag 6 december is het weer zover. Met de uitreiking van de Kristallen Fiets bekroont Het Laatste Nieuws de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. Er staat ons een bloedstollende avond te wachten, want een tweestrijd tussen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert dient zich aan. Hoog tijd dus om alle oud-laureaten eens aan de tand te voelen. Vandaag: Dirk De Wolf.

"Het was dit jaar ongelofelijk moeilijk om een keuze te maken", steekt Dirk De Wolf - in 1992 de winnaar van de allereerste Kristallen Fiets - van wal. "Met Gilbert en Van Avermaet zijn er twee topfavorieten die beiden zeer sterk hebben gereden én veel hebben gewonnen. Greg won de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix terwijl 'Phil' de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen op zak stak", maakt De Wolf de optelsom.

"Maar je móét iemand op één zetten, en dan kies ik toch voor Van Avermaet omdat hij ook de WorldTour-ranking als winnaar afsloot. Daardoor heeft hij volgens mij een licht voordeel. Maar het wordt zonder twijfel 'close close close'. Andere jaren is het vaak op voorhand duidelijk wie de trofee naar huis zal mogen nemen. Vorig jaar wisten we dat Greg hem zou pakken en ook in de seizoenen dat Tom Boonen domineerde, was er doorgaans weinig twijfel. Maar nu was het helemaal niet eenvoudig om een winnaar aan te duiden", besluit de ex-triomfator van onder meer Luik-Bastenaken-Luik en Dwars door Vlaanderen.

Photonews Dirk De Wolf met zijn Kristallen Fiets