Ook Victor Campenaerts mikt op de Kristallen Fiets: "Ik wil de beste worden, dus heb ik geïnvesteerd"

05 december 2018

11u00 0 Kristallen Fiets Volstaan EK-goud, WK-brons en BK-goud in het tijdrijden om de Kristallen Fiets te winnen? Als je het aan Victor Campenaerts (27) vraagt wél: “Er waren geen grote uitschieters bij de andere Belgen.”

Victor Campenaerts is een man met een missie en die laat zich makkelijk samenvatten: de beste worden. Die drie woorden vormen de leidraad in zijn leven. Een natuurlijk proces bracht hem tot het besluit dat tijdrijden zijn beste optie was. Campenaerts waagde als prille tiener eerst zijn kans in het zwemmen, maar hij besefte al snel dat hij te klein was en niet genoeg talent had om in die sport te excelleren. Triatlon dan maar. Al snel ervaarde de Antwerpenaar dat het lopen hem niet afging, maar hij ontdekte ook wat anders: snel fietsen lag hem wél. “Als het me in één sport ooit kan lukken om mijn ambitie waar te maken, dan is dat in het tijdrijden.”

