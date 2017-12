Ook Verbrugghe ziet Van Avermaet winnen: "Greg staat al zes maanden op nummer één en dat geeft voor mij de doorslag" Dries Mombert

06u00 0 Photo News Rik Verbrugghe Kristallen Fiets Woensdag 6 december is het weer zover. Met de uitreiking van de Kristallen Fiets bekroont Het Laatste Nieuws de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. Er staat ons een bloedstollende avond te wachten, want een tweestrijd tussen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert dient zich aan. Hoog tijd dus om alle oud-laureaten eens aan de tand te voelen. Vandaag: Rik Verbrugghe.

Een beetje een witte raaf op de erelijst, maar daarom niet minder verdiend. Met een etappezege in de Giro én de Tour beleefde Rik Verbrugghe in 2001 absolute hoogdagen. De ex-renner van Lotto bekroonde het beste jaar uit zijn wielercarrière met winst in de Waalse Pijl én de Kristallen Fiets. Voor de editie van dit jaar gokt de vriend van Claudia Van Avermaet op zijn 'schoonbroer'.

"Het wordt inderdaad een spannende tweestrijd voor de Kristallen Fiets. Ik verwacht dat het een nipte overwinning wordt, maar dan wel voor Van Avermaet. Greg is Sportman van het Jaar en won ook al de Flandrien. Ik verwacht hem dus ook wel als eindwinnaar voor de Kristallen Fiets. Pas op, Philippe heeft met de Ronde van Vlaanderen wel voor een fameuze krachttoer gezorgd. Die koers staat zó hoog aangeschreven."

"Ik vind dat we Gilbert en Van Avermaet ook een beetje over dezelfde kam kunnen scheren. In de absolute topwedstrijden kunnen ze dit jaar nagenoeg gelijke resultaten voorleggen. Phil won de Ronde en de Amstel Gold Race, Greg haalde met Parijs-Roubaix ook een monument binnen en won daarbovenop nog de E3-prijs, Gent-Wevelgem en de Omloop. Het is moeilijk te zeggen welke stoot dan het strafste is. Wat voor mij dan misschien de doorslag geeft, is de regelmaat die Greg aan de dag legt. Hij heeft het seizoen afgesloten als nummer één en als je dan ziet dat hij daar al zes maanden aan een stuk staat, dan heeft dat voor mij wel de doorslag."

Photo News Rik Verbrugghe won de Kristallen Fiets in 2001.