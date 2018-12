Ook bij de vrouwen wordt het nagelbijten voor de Kristallen Fiets: “Echt wel een heel straffe prestatie” Thomas Lissens

05 december 2018

12u00 0 Kristallen Fiets De Kristallen Fiets bij de vrouwen, dat is Jolien D’hoore. Sinds de invoering van de prijs in 2016 won de Oost-Vlaamse telkens. Maar er zijn dit jaar kapers op de kust. Twee wereldkampioenes, zelfs: Nicky Degrendele (keirin) en Sanne Cant (veld). Ex-renster en Sporza-cocommentatrice Lieselot Decroix overschouwt de prestaties van het trio.

D’Hoore de prinses van de weg én de piste

Overwinningen in de WorldTour en medailles op het WK en het EK op de baan: Jolien D’hoore stond er ook in 2018. Maar de kopvrouw van Mitchelton-Scott (volgend seizoen Boels-Dolmans, red.) had ook pech. Door een sleutelbeenbreuk zag ze een deel van haar seizoen in rook opgaan.

“Het voorjaar van D’hoore was net iets minder, maar daarna won ze toch weer een aantal WorldTour-koersen”, blikt Decroix terug. “D’hoore wil overal winnen, altijd de beste zijn. Ze legt zichzelf enorm veel druk op, wat het nog lastiger maakt. Misschien zou ze zonder die druk ook in het voorjaar nog beter kunnen presteren, maar zo zit ze nu eenmaal in elkaar.”

De sleutelbeenbreuk kwam voor D’hoore op een ongelukkig moment, met onder meer het BK op de weg en het EK op de piste in het verschiet. Decroix is onder de indruk van de weerbaarheid die ze toonde. “Het BK voor een vijfde keer winnen, zat er niet in. Maar toch kwam ze sterk terug. D’hoores palmares mag weer gezien worden. De verwachtingen liggen hoger voor haar dan voor andere rensters, maar daar gaat ze elk jaar prima mee om.”

Cant de koningin van het veld

Sanne Cant baalde toen ze vorig jaar naast de Kristallen Fiets greep. “Mijn enige kans ooit op de trofee”, noemde de Kempense het toen. Maar kijk, Cant kroonde zich opnieuw tot Belgisch én wereldkampioene in het veld en ze behoort ook nu tot de favorietes.

“Ik snapte de teleurstelling van Cant, zeker na een jaar waarin ze bijna alles won. Maar ik begreep ook wel dat ze het niet haalde”, aldus Decroix. “Het damesveldrijden was zeker tot vorig jaar minder internationaal gekleurd. Maar nu is dat anders. De toppers in het veld focussen zich allemaal op de cross en dat levert spanning op. De argumenten tegen de ‘kleine’ vrouwencross mogen stilaan naar de vuilnisbak.”

Cant kroonde zich voor de tweede keer tot wereldkampioene en voor de negende keer tot Belgisch kampioene, de Europese titel was voor Annemarie Worst. “Mij is vooral haar WK bijgebleven. Cant stond onder enorme druk en toch won ze. Een formidabele prestatie.” In juni werd Cant ook derde op het BK op de weg in Binche. “Dat moet zéker meespelen in de eindafrekening”, vindt Decroix. “Die derde plaats bewijst dat Cant meer kan dan alleen crossen.”

Degrendele de keizerin van de keirin

In 2018 kreeg ons land er een wielerkampioene bij. Nicky Degrendele (22) pakte begin maart de wereldtitel op de spectaculaire keirin en België viel als een blok voor de guitige West-Vlaamse. Nadien volgde ook onder meer zilver op het EK, maar in oktober hypothekeerde een zware val de rest van haar seizoen. Dat Degrendele toch bij de favorietes hoort voor de Kristallen Fiets, noemt Decroix de logica zelve.

“Degrendeles prestaties zijn veelbelovend, zeker richting de Spelen in Tokio. Ze verdient haar strepen in de keirin, een discipline die in België minder populair is. Maar het is wel een olympische discipline.”

“Ze is nog heel jong en toch is Degrendele al de beste van de wereld. Ze durft bovendien ook keuzes te maken, zoals enkele maanden naar Japan trekken om zich volledig onder te dompelen in de keirinwereld. De omstandigheden waren daar heel zwaar, maar ze heeft doorgebeten. Degrendele traint heel specifiek, ze investeert veel in haar sport en die investeringen renderen ook. Wat ze dit jaar gepresteerd heeft, is echt wel heel straf.”