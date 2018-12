Onze chef Wielrennen: “Campenaerts is misschien niet de beste ­Belgische wielrenner van 2018 die iedereen had ­verwacht. Maar hij krijgt wel de beloning die hij verdient” Marc Ghyselinck

05 december 2018

22u17 0

Schrijft u dit even op: 2019 wordt het jaar van ­Campi. Daar heeft Victor Campenaerts bij de uitreiking van de Kristallen Fiets alvast een ­voorschot op genomen. Van alle moeilijke keuzes die een jury van wielercoryfeeën en specialisten moest maken, maakte ze de moeilijkste. In een ­wielerland van kasseien, klassiekers en crossers, in een jaar waarin de grote uitschieters ontbraken, heeft ze de trofee van beste Belgische wielrenner van het voorbije jaar aan een tijdrijder toegekend.

