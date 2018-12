Museeuw: “Niet echt aan Campenaerts gedacht, maar niet onverdiend” - Boonen: “Velen zullen zeggen ‘Victor wie?’, maar wij weten wie hij is” DMM/TLB

06 december 2018

06u52 0 Kristallen Fiets Victor Campenaerts die de Kristallen Fiets won. Tal van prominenten uit de wielerwereld gunden de Europees kampioen tijdrijden zijn trofee van harte. Een overzicht van de reacties.

Johan Museeuw: “Niet echt aan hem gedacht”

“Om eerlijk te zijn: ik had in de aanloop niet echt aan Campenaerts gedacht”, zegt Johan Museeuw, met zijn vijf Kristallen Fietsen nog altijd recordhouder. “Maar ik heb erover nagedacht en niemand kan zeggen dat hij de trofee gestolen heeft. Het was geen grand crujaar voor het Belgische wielrennen, maar er was wel iemand die prestaties heeft geleverd die nog maar weinig landgenoten in het verleden konden leveren. En dat was Campenaerts. Zijn zege is onverwacht, maar niet onverdiend.”

“Tijdrijden is een aparte discipline, mooie discipline en ik denk dat Campenaerts’ Europese titel toch de doorslag heeft gegeven. Hij was al sterk in zijn discipline en samen met zijn ploeg heeft hij ervoor kunnen zorgen dat hij nog beter is geworden. Die wil om progressie te boeken, daar neem ik mijn hoed voor af. Hopelijk krijgt Campenaerts door deze prijs de aandacht die hij echt wel verdient.”

Tom Boonen: “Velen zullen zeggen ‘Victor wie?’, maar wij weten wie hij is”

“Dit is een abnormaal seizoen geweest. Wanneer je als wielerkenner Victors uitslagen bekijkt, dan is dat toch niet niets. Veel van zijn prestaties zijn een beetje in de vergetelheid geraakt omdat hij een tijdrijder is. Geen discipline die op de voorgrond staat in een land waarin vooral de klassiekers tellen. Er is nu eenmaal weinig aandacht voor de wedstrijden die hij ambieert, maar hij is de eerste sinds jaren die het tij doet keren. Morgen zullen velen zeggen: ‘Victor wie?’, maar in de wielerwereld zelf weten we echt wel wie hij is. Deze Kristallen Fiets is oververdiend voor Victor Campenaerts.”

Kevin De Weert: “Wél een makkelijke gast”

“Ik heb de prestaties van Victor van dichtbij gevolgd en mijn respect voor hem is heel groot”, aldus ex-bondscoach Kevin De Weert, die performance manager wordt bij Campenaerts’ ploeg Lotto-Soudal. “We gaan inderdaad nauw samenwerken en daar ben ik blij mee. Sommigen vinden Victor misschien niet de makkelijkste gast om mee samen te werken, maar ik vind net van wel. Als alles in orde is wat in orde moet zijn, is hij misschien wel de makkelijkste renner van allemaal.”

“In ons land leven vooral de klassiekers en ik ben blij dat ook het tijdrijden nu eens onder de aandacht wordt gebracht. Ik weet wat Victor er allemaal voor doet en dat is indrukwekkend. En we mogen niet vergeten dat hij fantastische prestaties heeft geleverd op het EK en het WK. Hopelijk kan deze prijs helpen om extra sponsors te vinden om zijn poging om het uurrecord te breken te financieren. Want het plan kan nog een laatste duwtje in de rug gebruiken.”

Walter Planckaert: “Hij brengt iets nieuws”

“Ook ik had Victor en Yves bovenaan mijn lijstje gezet. Het zijn twee kerels die goed overeenkomen, maar die elkaar al van in de jeugd naar hogere hoogtes stuwen. Onder meer in het tijdrijden. In België zijn we klassieke zeges gewoon, maar hij brengt iets nieuws. Met zijn prestaties zullen de mensen hem in zijn tijdritdrang volgen. En hij zal er zelf ook alleen maar beter in worden. In die zin is deze Kristallen Fiets zeker een wissel van de wacht. Victor is de eerste die in mijn ploeg aankwam met een weegschaaltje. Nog een anekdote om dat te staven? Hij zei me ooit eens dat hij ‘klaarkwam op zijn tijdritfiets’. Iemand die zoveel liefde heeft voor zijn discipline. Mooi, toch?”