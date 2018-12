Michel Wuyts: “Wie de Kristallen Fiets wint? Ik weet het niet en dat is een vreemde ervaring” Michel Wuyts

01 december 2018

12u01 0

Ik weet het niet en dat is een vreemde ervaring. De vorige vijftien jaar was van twijfel geen ­sprake. Museeuw, Van Petegem, Boonen, Nys, Gilbert en Van Avermaet, ze zouden de meest authentieke wielerprijs van bij ons wel meepikken. Het gala bekroonde de voorspelde winnaar. Zelfs in 2007, toen slokop Nys de begeerde Fiets ophaalde. Ondanks winst van Boonen in Dwars door Vlaanderen, de E3-Prijs en twee ritten in de Tour. Rijkelijk, maar niet genoeg.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN