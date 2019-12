Merckx steekt zijn lof niet weg voor Evenepoel Redactie

05 december 2019

Remco Evenepoel (19) kreeg de Kristallen Fiets uit de handen van Eddy Merckx, de man waar de beste Belgische wielrenner van 2019 wel eens mee vergelijken wordt. “Zijn carrière heeft natuurlijk veel mogelijkheden”, vertelde Merckx na de uitreiking. “Het is aan hem om zich te bewijzen hoever hij kan geraken. Hij is op de goede weg, is goed omringd. Waarom zou hij niet béter worden dan Merckx?”