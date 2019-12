Merckx: “Ik ben nog geen 100%”, vrouw Claudine: "Blij dat hij hier kan zijn" Redactie

04 december 2019

Eddy Merckx overhandigde vanavond in Vilvoorde Remco Evenepoel zijn allereerste Kristallen Fiets. In oktober werd Merckx nog opgenomen in het ziekenhuis na een val tijdens een fietstocht. De vijfvoudige Tourwinnaar liep een hoofdwonde op en verloor even het bewustzijn. Een toevallige passant diende Merckx de eerste zorgen toe, waarna hij met de ambulance naar de spoedafdeling van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde werd gevoerd. Hoe gaat het nu met ‘De Kannibaal’? “Ik ben aan de beterhand. Ik heb veel geluk gehad dat er een verpleegster mij gereanimeerd heeft. Anders had het voorbij geweest. Ik ben nog geen 100%.” Ook zijn vrouw Claudine Acou was van de partij op de Kristallen Fiets: “Ik ben heel content dat Eddy hier aanwezig kan zijn. Het is een bijzonder jaar geweest, positief en negatief. Het gaat stilletjes aan beter met hem. Maar het heeft tijd nodig.”