LIVE. Wie volgt Greg Van Avermaet op en wint de 27ste Kristallen Fiets? Wielerredactie

03 december 2018

07u00 0

Woensdagavond bekroont Het Laatste Nieuws, in samenwerking met VTM Nieuws, op het 27ste Gala van de Kristallen Fiets de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar 2018. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via een livestream, via tekstupdates beginnen we er al vroeger aan. Hoofdpresentator Merijn Casteleyn krijgt voor het tweede opeenvolgende jaar onze vaste huisanalist Tom Boonen als sidekick. Ook de Jongere van het Jaar, de Ploegleider van het Jaar en de Helper van het Jaar (de Kristallen Zweetdruppel) vallen in de prijzen.

Topfavorieten bij de vrouwen zijn wereldkampioenen Sanne Cant (veldrijden) en Nicky Degrendele (keirin) en titelverdedigster Jolien D’hoore. Bij de mannen stak niemand er dit seizoen echt bovenuit en kondigt zich bijgevolg een razendspannende strijd aan tussen zeker tussen een zevental kandidaten. Daarbij onder meer Wout van Aert, Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt, Yves Lampaert, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot en Tim Wellens.