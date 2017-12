LIVE Kristallen Fiets: Schoon volk stroomt binnen in casino van Knokke -

Het peloton gaat duidelijk voor Van Avermaet Redactie

Joel Hoylaerts - Photo News Dylan Teuns en Jens Keukeleire met vriendinnen Lies en Sheena. Kristallen Fiets Vanavond bekroont uw krant, in samenwerking met VTM, op het 26ste Gala van de Kristallen Fiets in het Grand Casino in Knokke de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar.

19u10: Jo Planckaert kan niet kiezen

''Wie vanavond Kristallen Fiets wint? Gilbert wordt een gevaarlijke klant voor Van Avermaet'', klink het bij Jo Planckaert. ''Waarom? Door zijn fenomenale solo in de Ronde van Vlaanderen. Dat blijft de mensen toch bij. Dus misschien is de trofee straks wel voor Gilbert.''

18u49: daar zijn de eerste protagonisten

Peter De Voecht - Photo News Dylan Teuns met vriendin Lies.

Peter De Voecht - Photo News Bondscoach Kevin De Weert.

Peter De Voecht - Photo News Serge Pauwels en zijn Ine.

Peter De Voecht - Photo News Jens Keukeleire met Sheena.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Miss België Romanie Schotte.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Freddy Maertens met Tom Boonen.

Gregory Van Gansen - Photo News Laurens De Plus geflankeerd door zijn vriendin.

Peter De Voecht - Photo News Bart Leysen (Lotto Soudal) met z'n vrouw.

Peter De Voecht - Photo News Stephanie Clerckx.

Gregory Van Gansen - Photo News Danny De Bie met partner.

Gregory Van Gansen - Photo News Rudy De Bie met zijn vrouw.

Gregory Van Gansen - Photo News Freddy Maertens (rechts).

Peter De Voecht - Photo News Patrick Lefevere.

18u21: Peloton kiest voor Greg Van Avermaet

Wij deden een rondvraag bij de renners en het is duidelijk: het peloton kiest voor Greg Van Avermaet.

Jürgen Roelandts:

1. Greg Van Avermaet

2. Philippe Gilbert

3. Tim Wellens

“Voor plaats één en twee is het nipt, maar persoonlijk geef ik de voorkeur aan Van Avermaet. Hij legde iets meer regelmaat in zijn prestaties en in de rechtstreekse duels met Gilbert, zoals in de E3 Harelbeke, won hij. Op drie zet ik Tim Wellens: hij won opnieuw een WorldTourrittenkoers (de Ronde van Guangxi, red.) en hij was opnieuw goed voor zeven zeges.”

Lees de andere reacties vanuit het peloton hier.

18u01: "Vermote is een topcoureur", zegt Keisse

“Vermote, zeker?!”, klonk het toen we drievoudig winnaar Iljo Keisse de vraag voorlegden wie de Kristallen Zweetdruppel moest winnen. “Ik denk ook dat hij diegene is die het het meeste verdient. Ook Tim De Clercq en Frederik Veuchelen zijn natuurlijk goeie knechten, iemand zoals Oliver Naesen vind ik dan weer geen knecht. Hij mag dan wel in die rol gereden hebben in de Tour, voor mij is hij echt een top-kopman en ik zou het zelfs een beetje een oneer vinden mocht hij met de ‘Kristallen Zweetdruppel’ naar huis gaan.”



“Julien is heel sterk. Hij kan dagen na mekaar uren op kop rijden, hij kan zijn plan trekken in de bergen, heeft een goede tijdrit en een goede ploegentijdrit... Het is echt een topcoureur.”

TDW Iljo Keisse vorig jaar met de Kristallen Zweetdruppel.

17u47: De strafste stoten van de twee protagonisten

Scheelt het een fietslengte, zoals die prangende sprint in de E3 Harelbeke? Of staat Greg Van Avermaet niet op de foto, net als die zonnige eerste zondag in april van de Ronde van Vlaanderen? Er hangt spanning in de lucht bij de uitreiking van de 26ste Kristallen Fiets. Van Avermaet of Philippe Gilbert? Op de vraag wie de beste Belgische wielrenner van 2017 is, kennen we vanavond het antwoord. Hier nog een keertje de strafste exploten van Philippe Gilbert, langs deze weg een overzicht van wat Greg Van Avermaet dit jaar allemaal voor elkaar kreeg.

Poll Wie wint de Kristallen Fiets? Oliver Naesen

Greg Van Avermaet

Philippe Gilbert

Wout van Aert

Dylan Theuns

Tim Wellens Oliver Naesen 4%

Greg Van Avermaet 59%

Philippe Gilbert 32%

Wout van Aert 3%

Dylan Theuns 1%

Tim Wellens 1%

17u39: Warmdraaien met Tom en Maarten

Het eigenlijke gala is zoals u intussen al weet voor 20u15, maar in het casino in Knokke draaien presentatoren Tom Boonen en Maarten Breckx al warm. Hieronder enkele beelden die door onze wielerjournalist Joeri De Knop werd gemaakt.

17u20: Recordwinnaar Museeuw: "Op Philippe gestemd, maar Greg haalt het"

“Het wordt ongetwijfeld een nek-aan-nekrace tussen Van Avermaet en Gilbert waarbij Greg met enkele puntjes verschil de trofee zal winnen”, voorspelt recordwinnaar Johan Museeuw. “Greg is sinds kort nog maar het winnaarstype, terwijl Gilbert al zijn hele carrière de zeges aan elkaar rijgt. Volgens mij speelde dat in het voordeel van Van Avermaet toen de kenners hun stem uitbrachten. Tóch heb ikzelf op Gilbert gestemd. Hij won op een indrukwekkende wijze De Ronde van Vlaanderen, voor mij toch nog altijd dé koers van het jaar. Maar Greg haalt het, weliswaar nipt.”

17u: Record voor Gilbert?

Gilbert kan zijn vijfde Kristallen Fiets winnen en daarmee recordhouder Johan Museeuw evenaren. Andrei Tchmil is de oudste winnaar: in 2000 was hij 37 jaar en 10 maanden toen hij de Kristallen Fiets in handen kreeg. Johan Museeuw (2002) en Sven Nys (2013) waren slechts enkele maanden jonger. Als Gilbert wint, zou hij met zijn 35 jaar en 5 maanden op een vierde plaats belanden.



In 25 jaar slaagden twaalf renners erin om de Kristallen Fiets te winnen. Omdat de topfavorieten van dit jaar eveneens ex-laureaten zijn, lijkt de kans zeer klein dat er een dertiende naam op het palmares komt.



Jolien D'Hoore is voorlopig de enige vrouw op de erelijst, omdat er pas vorig jaar een aparte trofee voor vrouwen in het leven werd geroepen.

BELGA GIlbert won ook in 2010.

Photo News Philippe Gilbert met vrouw Patricia na zijn overwinning in 2011.

16u55: 'Kleine broertjes'

De Kristallen Fiets kreeg er doorheen de jaren enkele 'kleine broertjes' bij. Zo wordt sinds 1994 de Jongere van het Jaar en sinds 2000 de Ploegleider van het Jaar verkozen. Inmiddels bepaalt het grote publiek via HLN.be ook al voor de dertiende keer wie als 'Helper van het Jaar' de Kristallen Zweetdruppel in ontvangst mag nemen.

16u45: Zó wordt er gestemd

De Kristallen Fietsen 2017 worden verkozen door een kennersjury van 124 stemgerechtigden. In dat zorgvuldig samengestelde panel zetelen 53 journalisten (schrijvende pers, audiovisuele en nieuwe media), de twaalf ex-laureaten (onder wie Tchmil, Museeuw, Van Petegem, Gilbert, Boonen, Nys, Van Avermaet en D'hoore), een vierkoppige delegatie van de Belgische Wielrijdersbond, de elf bondscoaches en 44 wielercoryfeeën en oude gloriën. Daarbij onder meer Eddy Merckx, Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Etienne De Wilde, Roland Liboton, Patrick Sercu, Freddy Maertens, Eric Vanderaerden, Johan De Muynck, Lucien Van Impe, Yvonne Reynders en Heidi Van de Vijver. Zij stelden, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, hun persoonlijke top vijf samen en deelden 10, 8, 6, 4 en 2 punten uit. Alle Belgische renners en rensters, gespreid over alle wielerdisciplines (weg, veld, baan, mountainbike en bmx), komen in aanmerking om de trofee in hun categorie te winnen.

HIER nog een keertje alle erelijsten van de voorbije jaren!

Photo News