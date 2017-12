Lifetime Achievement Awards voor Boonen, Van den Broeck en Veuchelen Joeri De Knop

23u04 0 Photo News Anthony Kumpen overhandigt Jurgen Van den Broeck zijn cadeau. VDB's vriendin Joke komt mee op het podium om bloemen te ontvangen.

Copresentator Tom Boonen en Jurgen Van den Broeck zwaaiden dit jaar af in het peloton en kregen daar een gepast eerbetoon voor op het Gala van de Kristallen Fiets. Partners Lore en Joke werden mee betrokken in het complot. Zij schonken ons de inspiratie voor twee originele afscheidscadeaus. Van den Broeck mag zich op uitnodiging van Anthony Kumpen opmaken voor een dagje racen in de VW Fun Cup op het Circuit Jules Tacheny in Mettet in april 2018. Kumpen was persoonlijk aanwezig in het Grand Casino Knokke om de ‘voucher’ te overhandigen.

Photo News Tom Boonen en vriendin Lore krijgen een cadeau voor hun tweeling Valentine en Jacqueline.

Voor Boonen werd een autogerelateerd geschenkpakketje samengesteld met een gratis abonnement op zijn favoriete automagazine Octane, een waspas ter waarde van 200 euro in zijn thuiscarwash De Ring in Mol en een schaalmodel van zijn favoriete Porsche. Boonen ontving zijn geschenk uit de handen van Kristallen Fiets-recordhouder Johan Museeuw. Beide ex-renners kregen verder nog een fles champagne en een kopie van hun getoonde carrièreoverzicht, Lore en Joke verdienden een bloemetje. Ook Van den Broecks zoontje Vince (straks 17 maanden) en de meisjestweeling Jacqueline en Valentine Boonen (bijna 3) deelden met een stukje speelgoed in de prijzen.

Ex-Dwars door Vlaanderenwinnaar Frederik Veuchelen, die zich pas ‘last minute’ aanmeldde voor het Gala, werd feestelijk uitgewuifd door zijn vroegere én toekomstige werkgever Hilaire Van der Schueren. Veuchelen wordt volgend jaar trainer bij Wanty-Groupe Gobert.