Kristallen Fiets voor ‘Gouden Nicky’: Degrendele verkozen tot beste Belgische renster van 2018

Bron: Eigen berichtgeving 7 Kristallen Fiets Baanwielrenster Nicky Degrendele houdt aan het jaar van haar grote doorbraak de Kristallen Fiets over. De 22-jarige West-Vlaamse haalde het in de eindafrekening voor veldrijdster Sanne Cant en baan/wegwielrenster Jolien D’hoore. In de gebouwen van Medialaan in Vilvoorde werd Degrendele tijdens het ‘Gala van de Kristallen Fiets’ onder meer beloond voor haar wereldtitel én vice-Europese titel in de keirin, een olympische discipline. Ze kreeg haar trofee uit handen van VTM-journaliste Cathérine Moerkerke.

In 2018 kreeg ons land er een wielerkampioene bij. Nicky Degrendele begon aan 2018 met een keirin-zege op de Wereldbekermanche in het Wit-Russische Minsk en die hoogvorm kon de West-Vlaamse doortrekken naar het WK. In het Nederlandse Apeldoorn schonk ze ons land tot haar eigen verrassing de wereldtitel op de spectaculaire discipline en België viel als een blok voor de guitige West-Vlaamse.

Na het WK, op 21 april om precies te zijn, reisde Degrendele af naar Japan voor een avontuur van twee en een halve maand. Op het programma onder meer vijf keirintoernooien. Voor wie keirin niet kent, het is een discipline in het baanwielrennen waarin de renners of rensters starten achter een derny, die gedurende een aantal rondjes het tempo stilaan de hoogte injaagt. Eens de snelheid van vijftig kilometer per uur bereikt, verdwijnt de gangmaker van de piste en wordt nog vijfhonderd meter gesprint. In Japan leeft de keirin, anders dan in België, enorm.

Zilver op EK, zware val in Frankrijk

“Ik ben naar Japan getrokken om me te laten onderdompelen in de keirin-wereld en het was een schitterende ervaring. Ik heb er een heel goede tijd gehad”, blikte de Varsenaarse die tegenwoordig voor BEAT Cycling rijdt al terug op haar avontuur in het land van de rijzende zon. Na haar terugkeer nam Degrendele deel aan het EK baanwielrennen in Glasgow.

Degrendele startte er zonder veel verwachtingen - “de finale halen is het doel” - maar pakte ook daar een medaille, de zilveren. “Eerst was ik eigenlijk wel teleurgesteld”, bekent Degrendele. “Op de dag van de finale had ik echt goede benen. En als ik daar dan toch sta op dat podium, dan klim ik liever op het hoogste schavotje. Maar gezien mijn voorbereiding was zilver eigenlijk een fantastische oogst. Dus nu kijk ik er wel tevreden op terug.”

In het najaar zou Degrendele vooral WB-manches afwerken, maar een zware val in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines besliste daar eind oktober anders over. Degrendele werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze ook de nacht doorbracht. Degrendele herstelt nog van die tuimelperte, maar ze heeft haar trainingen wel opnieuw kunnen hervatten. De blik staat dus weer op de toekomst gericht. “We hebben een plan richting het WK, dat wordt opnieuw hét doel van mijn seizoen. Alles wat ik de komende maanden doe, staat in functie van dat wereldkampioenschap in Polen.”

Eindstand:

1. Nicky Degrendele 648

2. Sanne Cant 612

3. Jolien D’Hoore 574

4. Githa Michiels 278

5. Shari Bossuyt 198

6. Lotte Kopecky 166

7. Ellen Van Looy 22

8. Sofie De Vuyst 14

9. Perrine Devahive 6

Annelies Dom 6

11. Valerie Demey 4

Kelly Druyts 4

Laure Verdonschot 4

14. Nathalie Beckx 2

Kaat Hannes 2

Kim Van De Steene 2

Erelijst Kristallen Fiets voor dames:

2018: Nicky Degrendele

2017: Jolien D’hoore

2016: Jolien D’hoore

Degrendele over de Kristallen Fiets: “Een hele eer”

“Ik klop straffe dames en dat vind ik een eer”, aldus Degrendele over haar Kristallen Fiets. “Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, maar dit is een erg mooie bekroning. Ik ben veel van thuis weg en moet er ook veel voor laten, maar dat is een gewoonte geworden. Mijn doel is om een medaille te winnen in Tokio, maar die koers moet nog gereden worden hé. Ik kan alleen maar mijn best doen en dat zal ik ook doen. Maar deze prijs zorgt zeker en vast voor motivatie.”

Degrendele over haar jaar: “Het begin was fantastisch”

“2018 was een jaar van veel hoogtes en de val was een dieptepunt”, blikt Degrendele terug. “De start was fantastisch, met mijn WB-zege in Minsk en dan de wereldtitel in Apeldoorn. Een droombegin. Daarna ben ik naar Japan getrokken om me te laten onderdompelen in de keirin-wereld en dat was een schitterende ervaring. Ik heb er een heel goede tijd gehad en daarna pakte ik dan zilver op het EK in Glasgow. Op het moment zelf was ik er niet zo blij mee: als ik daar dan toch sta, had ik liever op het hoogste schavotje willen klimmen. Maar nu kan ik het wel relativeren. Ik mag best trots zijn, want ik was na mijn drie maanden in Japan zonder verwachtingen naar Glasgow getrokken. Een zilveren medaille is altijd mooi en het houdt me scherp in de voorbereiding voor de Olympische Spelen in 2020.”

De belangrijkste prestaties van Degrendele in 2018:

Overwinningen:

WB keirin in Minsk (Wit-Rusland)

WK keirin in Apeldoorn (Nederland)

Eerste op WK keirin -23 in Aigle (Zwitserland)

Medailles:

Tweede op EK keirin in Glasgow

Derde in de sprint op het EK -23 in Aigle (Zwitserland)