Kijk morgen LIVE op HLN.be naar de uitreiking van de Kristallen Fiets! Redactie

03 december 2019

16u00 0

Morgenavond is het weer zover. Dan wordt voor de 28ste keer de Kristallen Fiets uitgereikt aan de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. En voor de vierde keer wordt ook de beste Belgische wielrenster in de bloemetjes gezet. Tijdens een gala in Vilvoorde gaan we op zoek naar de opvolgers van werelduurrecordhouder Victor Campenaerts en baanwielrenster Nicky Degrendele.

Op HLN.BE hoeft u niets te missen van de show, die net als vorig jaar gepresenteerd zal worden door VTM-journalist Merijn Casteleyn en Tom Boonen. De livestream van de show start om 19u45, maar ook vroeger zijn we er al bij. Filmpjes en foto’s van de aankomst van de renners en hun gezelschap brengen we vanaf 17u30 in onze liveblog. Op die manier zal u élk hoogtepunt meekrijgen!

Wie moet volgens u de Kristallen Fiets winnen? Stem HIER op uw favoriet!