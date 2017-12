José De Cauwer over de Kristallen Fiets: "In een schoonheidswedstrijd zie je soms ook dat niet altijd de mooiste wint" Dries Mombert

Kristallen Fiets Wint Greg van Avermaet zijn vierde Kristallen Fiets of kaapt Philippe Gilbert de oppergaai weg voor de neus van zijn voormalige ploegmakker? Twee duivels in een wijwatervat en dat vraagt om twee topadvocaten. Vandaag bijt José De Cauwer de spits af over het jaar van Greg Van Avermaet.

De Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Wie dacht dat Greg Van Avermaet zijn 'gouden 2016' nooit meer zou evenaren, is er dit jaar aan voor de moeite. De BMC-renner zette de kers op de taart door zijn wielerseizoen eind oktober in stijl af te sluiten. Nummer één. En dat voor Chris Froome en Peter Sagan.

Van Avermaet in pole position dus voor de Kristallen Fiets en dat is ook José De Cauwer niet ontgaan. "Het zou voor mij de logica zelve zijn mocht Greg woensdag de Kristallen Fiets winnen. Kijk eens naar die WorldTour-ranking. Dan weet je het wel zeker? Maar goed, het is een stemming en dan is het niet altijd even simpel. Het resultaat is afhankelijk van persoonlijke meningen. Al denk ik dat je eigenlijk niet om het seizoen van Greg heen kan."

"Die laatste vijftig meter in Roubaix kunnen wat mij betreft wedijveren met de krachttoer van Phil in de Ronde van Vlaanderen"

Ondanks een fenomenaal voorjaar belooft de eindsprint voor de Kristallen Fiets een prangertje te worden voor Van Avermaet. "Gilbert heeft de Ronde van Vlaanderen en de Amstel gewonnen en vooral de manier waarop spreekt tot de verbeelding", verduidelijkt De Cauwer de tegenstand. "In de Ronde moet je het maar doen om van zo ver aan te vallen en dat ook nog succesvol af te ronden. Dat was heel straf van Gilbert."

"Mocht het een schoonheidswedstrijd zijn, dan zou Phil op basis van die ene prestatie de Kristallen Fiets kunnen winnen. Maar ook in een Miss-verkiezing zie je soms dat het niet altijd de mooiste is die wint. Ik vind de sprint van Greg in Parijs-Roubaix even knap. Hij komt daar uit een bijna geslagen positie terug om Stybar de loef af te steken. Die 50 meter kunnen volgens mij, als momentopname dan, wedijveren met de krachttoer van Phil in de Ronde van Vlaanderen. Qua moment van het jaar staan ze dus een beetje op gelijke voet."

"Ook op vlak van uitslagen zijn ze in die absolute topwedstrijden aan elkaar gewaagd. Allebei steken ze één Monument op zak en ook in de koersen daarrond scheelt het niet zó veel. Greg wint de Omloop en Gent-Wevelgem, Philippe pakt dan weer de Amstel en kleurt Dwars door Vlaanderen."

Photo News "De sprint van Greg in Parijs-Roubaix kan voor mij wedijveren met de krachttoer van Phil in de Ronde van Vlaanderen."

"Greg kruist voor de Tour zijn etappes aan en staat er dan ook telkens"

Gevraagd naar waar het verschil verder nog zit, heeft de voormalige bondscoach een pasklaar antwoord zitten. "De regelmaat. Van Avermaet staat er vanaf de Omloop en doet ook nog in de Tour mee voor de knikkers. Dat ontbreekt er bij Gilbert een beetje aan dit jaar. In de aangekruiste etappes naar Longwy en Rodez zie je Van Avermaet na zo'n knaller van een voorjaar weer op zijn beste niveau. Het is alleen jammer dat hij dan op Matthews of Sagan stuit, maar dat is gezien de rest van zijn seizoen absoluut geen schande."

"Je mag ook niet vergeten dat Greg het grotendeels zonder echte meesterknechten heeft gedaan. Enkel in Roubaix krijgt hij een beetje hulp van Daniel Oss. Ik hoop dan ook dat hij volgend jaar aan Jürgen Roelandts iemand heeft die hem diep in de finale kan bijstaan. Iemand die bij Greg dan de nodige rust kan brengen. Het kan volgend seizoen een heel interessante tandem worden bij BMC."

"Bij Gilbert en Quick.Step ligt dat toch anders. Daar heb je zo'n sterk blok. Zoveel goede renners. En daar profiteert een geslepen vos als Gilbert optimaal van. Wint hij zelf niet, dan kan hij een van zijn ploegmakkers tactisch aan de zege helpen. Zie maar hoe Lampaert Dwars door Vlaanderen wint. Een Gilbert op niveau kan daar koersgewijs heel sterk mee spelen."

Benoit De Freine Wielercommentator José De Cauwer.

De voorspelling van José: "Als Van Avermaet de Kristallen Fiets dit jaar niet wint, dan weet ik niet wat hij nog allemaal moet doen"

Voor De Cauwer is het dus wel duidelijk wie de Kristallen Fiets woensdag mee naar huis neemt. "Als Van Avermaet hem dit jaar niet wint, dan weet ik eigenlijk niet wat hij nog allemaal moet doen om hem te winnen. Hij blijft de nummer één van de wereld en dat is toch een zelden geziene prestatie. Maar goed, het kan altijd dat sommige stemmers na drie jaar Van Avermaet eens verandering willen. Ik weet het niet."

Ongeacht de eindwinnaar looft De Cauwer tot slot nog de stijl van koersen bij de twee topfavorieten. "Ze koersen beiden zo graag met open vizier en dat geeft in het voorjaar prachtige wedstrijden. Het begint al in de Omloop en eindigt pas in Parijs-Roubaix. Ook bij de andere renners zie je het. Vanmarcke die al eens durft meegaan met op papier snellere mannen als Van Avermaet en Sagan. De wereldkampioen die in Gent-Wevelgem dan weer Terpstra kordaat tot de orde roept."

"Greg en Phil zijn bij die manier van koersen gebaat. Wil Van Avermaet volgend jaar de Ronde van Vlaanderen winnen, dan heeft hij op die manier de meeste kansen. Stel dat het andersom is, dan gaan de betere linkeballers met de prijzen lopen. En dan heb je binnen de kortste keren Niki Terpstra als Kristallen Fiets", eindigt De Cauwer zijn pleidooi met een kwinkslag.

Morgen is het de beurt aan RTBF-commentator Rodrigo Beenkens om zich uit te spreken over kandidaat-winnaar Philippe Gilbert.

