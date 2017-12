Jolien D'hoore volgt zichzelf op en wint Kristallen Fiets voor vrouwen voor het tweede jaar op rij Dries Mombert

Kristallen Fiets Bij de Kristallen Fiets voor vrouwen prijkt ook na dit jaar één naam op de erelijst: Jolien D'hoore. De 27-jarige wereldkampioene koppelkoers op de piste volgt zichzelf op en haalde het na een spannende strijd voor veldrijdster Sanne Cant.

In afwachting van de spannende ontknoping bij de mannen kregen we in het casino van Knokke als aperitiefhapje het duel voor de Kristallen Fiets bij de vrouwen. Een strijd op het scherp van de snee tussen Jolien D'hoore en Sanne Cant. D'hoore kroonde zich in 2017 tot wereldkampioene koppelkoers en Belgisch kampioene op de weg. Sanne Cant domineerde dan weer het veldrijden, met een logische eerste wereldtitel tot gevolg.

Een duel tussen de piste en het veld dus, dat in het voordeel van de piste werd beslecht. D'hoore liet in een dubbelinterview voor deze krant ontvallen dat Cant favoriete was, maar ging vanavond in Knokke uiteindelijk wel met haar tweede Kristallen Fiets lopen. Niet letterlijk, want D'hoore was wegens een teamstage in Australië niet aanwezig op de uitreiking zelf.

In een videoboodschap liet de kersverse Kristallen Fiets bij de vrouwen wel weten verrast te zijn met de overwinning. "Dit had ik helemaal niet verwacht. Ik ben er echt heel blij mij. Voor mij is dit persoonlijk een van de mooiste trofeeën die je kan winnen. Ik wil graag mijn familie bedanken, maar ook mijn trainers, iedereen van de bond en Sport Vlaanderen, mijn werkgever. Ik ga het lekkere eten en drinken wel missen. Het is altijd leuk om iedereen op zo'n avond terug te zien."

"Alle wereldtruien zijn in ons bezit"

Yvonne Reynders, de beste Belgische wielrenster aller tijden, mocht de Kristallen Fiets uitreiken. "Ik vind het heel positief dat zoveel meisjes het willen opnemen tegen de buitenlanders. En we hebben al een pak gewonnen, hé. De Belgische vrouwen zijn in alle disciplines wereldtop en (bijna) alle wereldtruien zijn in ons bezit."

De Kristallen Fiets voor vrouwen werd dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Ook vorig jaar trok Jolien D'hoore naar aanleiding van haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Rio aan het langste eind. Het blijft dus nog één jaar langer wachten op een nieuwe naam op de erelijst bij de dames.

De erelijst bij de vrouwen

- 2017: Jolien D'hoore

-2016: Jolien D'hoore

Jolien D'hoore en Sanne cant.

