Jolien D’hoore en Sanne Cant armworstelen, spelen blad-steen-schaar en bekvechten er lustig op los over Kristallen Fiets: "Ik win hem! Neen, ik!" Joeri De Knop & Jan Aelberts

19u00

Bron: HLN 0

Een wereldkampioene ploegkoers versus een wereldkampioene cyclocross. Het duel voor de tweede Kristallen Fiets voor vrouwen tussen Jolien D’hoore en Sanne Cant kondigt zich als razendspannend aan. De ‘leading lady’ van het Belgische wegwielrennen haalt het alvast in de pot armworstelen — "amai, gij hebt spieren!" —, die van het veld neemt weerwraak in het spelletje blad-steen-schaar. Maar wie van de twee is nu de beste wielrenster van het jaar? "Ik!", klinkt D’hoore gedecideerd. "Neen, ík! Jij hebt al genoeg gewonnen", bijt Cant in een exclusieve confrontatie vrolijk van zich af.

