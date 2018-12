Johan Museeuw, vijfvoudig winnaar Kristallen Fiets: “Ik zeg al twee jaar dat Wout gemaakt is om op de weg te koersen” - Van Aert: “Ik doe wat ik leuk vind” Marc Ghyselinck

04 december 2018

07u30 0 Kristallen Fiets De Kristallen Fiets als beste Belgische wielrenner van het voorbije jaar, zou dat niet een terechte bekroning zijn voor een seizoen waarin Wout van Aert voor de derde keer wereldkampioen veldrijden werd? Maar ook waarin hij een opgemerkte entree op de weg maakte, met een derde plaats in de Strade Bianche, een negende plaats in de Ronde van Vlaanderen en een derde plaats op het Europees kampioenschap als grote uitschieters. Het is een vraag voor Wout van Aert zelf. En ook voor Johan Museeuw, vijf keer winnaar van de Kristallen Fiets en zelf ooit begonnen als veldrijder.

Wout van Aert: “Veel Belgische renners hebben dit seizoen veel straffere prestaties dan ik neergezet, denk ik. Misschien sta ik tussen die renners wel op mijn plaats. Ik heb een geslaagde combinatie gemaakt van veldrijden met wielrennen op de weg. Misschien wordt dat wel doorslaggevend.”

Johan Museeuw: “Wout is voor de derde keer wereldkampioen veldrijden geworden en dat is het hoogste wat je als renner kunt bereiken. Het gevoel alleen om een jaar in de regenboogtrui te rijden is buitengewoon. Zelf ben ik er niet in geslaagd om mijn wereldtitel te verlengen. Ik werd wereldkampioen in Lugano in 1996 en de dag dat je die trui weer verliest ben je boos en triest tegelijk. Een beetje een begrafenis eigenlijk. Wout heeft zijn trui twee keer verlengd. Ook dit jaar in Valkenburg, waar niemand dat had verwacht. Ik toch niet. Maar jij misschien wel, Wout.”

Van Aert: “Ik was die dag alleen met het WK bezig. Het was moeilijk om, na een winter als die van vorig jaar, nog een keer wereldkampioen te worden. Veel moeilijker dan mijn eerste wereldtitel van 2016 in Zolder, na een seizoen waarin ik de evenknie was van Mathieu van der Poel. Als je een heel jaar geklopt wordt, sta je mentaal niet zo sterk aan de start van een WK. Je kunt natuurlijk geen wereldkampioen worden met de idee: ‘Ik ga mijn best doen, ik zie wel’. Je moet starten met de idee: ‘Ik win’. Dat was niet simpel.”

