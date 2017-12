IN BEELD: zien en gezien worden op rode loper van Kristallen Fiets Yari Pinnewaert

19u33 0 Gregory Van Gansen - Photo News Julien Vermote met vriendin Laura Segers.

Vanavond bekroont uw krant, in samenwerking met VTM, op het 26ste Gala van de Kristallen Fiets in het Grand Casino in Knokke de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via livestreams op hln.be en nieuws.vtm.be of op de Facebookpagina’s van beide media. Onze vaste huisanalist Tom Boonen treedt op als gastheer naast presentatoren Maarten Breckx en Merijn Casteleyn. Hierbij al eventjes een impressie van hoe het er ginder in het Grand Casino aan toe gaat.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Wilfried Peeters (links) en Iljo Keisse met hun partners.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Begijn Le Bleu verzorgt de animatie.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Ook Kenny Belaey liet zich goed omringen.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Maarten Breckx met z'n Lies.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Jens Debusschere met Kelly Roelandts .

Peter De Voecht - Photo News -Marc Sergeant met zijn vrouw.

Peter De Voecht - Photo News Tom Boonen en Lore.

Peter De Voecht - Photo News Tim Declercq met vriendin.

Peter De Voecht - Photo News Paul Herygers met partner.

Joel Hoylaerts - Photo News Wilfried Peeters met partner.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Dylan Teuns en Lies.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Op dit beeld herkent u onder meer Kevin De Weert en Yasmine Van Looy, Dylan Teuns en Lies, Serge Pauwels en Ine Beyen.

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Jurgen Van Den Broeck met Joke.

Joel Hoylaerts - Photo News Stephanie Clerckx, Romanie Schotte en Patrick Lefevere.

Joel Hoylaerts - Photo News Patrick Lefevere met Tom Boonen.

Gregory Van Gansen - Photo News Serge Pauwels en Ine Beyen.

Gregory Van Gansen - Photo News Jens Keukeleire en Sheena.

Joel Hoylaerts - Photo News Tom Boonen met Romanie Schotte.

Joel Hoylaerts - Photo News Dylan Teuns en Lies met Jens Keukeleire en Sheena.

Peter De Voecht - Photo News KNOKKE, BELGIUM - DECEMBER 06 : Jens Keukeleire en Sheena pictured during the 26th Kristallen Fiets awards 2017 at the Grand Casino Knokke on December 06, 2017 in Knokke, Belgium, 6/12/17 ( Photo by Peter De Voecht / Photonews

Pieter Jan Vanstockstraeten - Photo News Romanie Schotte.

Peter De Voecht - Photo News Stephanie Clerckx.

Peter De Voecht - Photo News Danny De Bie met partner.

Peter De Voecht - Photo News Bart Leysen met partner.

Peter De Voecht - Photo News Patrick Lefevere.