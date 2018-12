Het recordjaar van Patrick Lefevere levert ook een record op in de zoektocht naar de Ploegleider van het Jaar DMM

05 december 2018

20u30 0 Kristallen Fiets Another one. Patrick Lefevere is op het Gala van de Kristallen Fiets voor de zesde keer verkozen tot Ploegleider van het Jaar. De 63-jarige West-Vlaming won na een recordseizoen met Quick.Step Floors voor het tweede jaar op rij. Dankzij zijn zesde overwinning is hij nu gedeeld recordhouder met Johan Bruyneel.

Kon het eigenlijk wel anders? Na 73 (!) zeges in één wielerjaargang was er vooraf weinig twijfel. De ploegleider/manager van het jaar moest en zou naar het Quick.Step-kamp gaan. Restte enkel nog de vraag of de trofee voor ploegentijdrit-architect Tom Steels of grote baas Patrick Lefevere klaar zou liggen. De ene stoomde de blauwhemden klaar voor de allerlaatste titel op het WK-ploegentijdrijden. De andere stuwde vanuit zijn positie als manager Quick.Step Floors opnieuw naar ongekende hoogten. Met het verbreken van zijn eigen zegerecord (71, red) als Mapei-manager deed Lefevere beter dan ooit te voren.

Een gegeven dat ook de jury van de Kristallen Fiets niet was ontgaan en dus mag Lefevere zich voor de zesde keer beste ploegleider/wielermanager van het jaar noemen. Naast de 73 zeges zorgde de West-Vlaming er dit jaar ook voor dat zijn team in zijn huidige vorm onder de naam Deceuninck-Quick.Step verder kan blijven bestaan. Ook al een niet te onderschatten prestatie in moeilijke sponsortijden. Het vertrek van Kittel en Trentin werd in 2018 bovendien schitterend opgevangen. Sprinter Elia Viviani kroonde zich tot zegekoning. En Lefevere leidde zijn team voor het zesde jaar op rij naar de meeste seizoensoverwinningen van alle profploegen. Een pluim op de hoed voor de hele Quick.Step-familie dus.

“73 zeges, ik dacht dat dat niet meer van deze tijd was. Na die eerste overwinningen in Argentinië en Colombia vielen er een paar grote appels uit de boom: Ronde van Vlaanderen, Waalse Pijl, Luik. Toen moest ik al een keer in m’n arm nijpen," vertelde Lefevere enkele dagen geleden in onze krant overe zijn wonderjaar. “Iedereen werd gek, letterlijk hé. Het record begon te leven. Een record uit de tijd van Mapei, toen we veertig renners hadden en toen de jonge Pozzato en Cancellara ook nog gingen koersen in Cuba om daar alles te winnen. Dat is niet vergelijkbaar.”

Lefevere was in 2000, 2004, 2006, 2013 en 2017 al de beste in het referendum. In de uitslag is hij de betere van Tom Steels (Quick.Step), Kevin De Weert (inmiddels ex-bondscoach van de mannen op de weg), Kenny De Ketele (bondscoach op de piste) en Carlo Bomans (bondscoach Belgische jeugd).

Lefevere: “Dit is er een voor de Wolfpack”

“Ik mag vieren, ik ben hier met een chauffeur”, begon Lefevere zijn overwinningsspeech. “Ik kan Niels Albert volgen in zijn redenering om Wilfried Peeters, Tom Steels of gelijk wie van onze ploeg vooruit te schuiven, maar we hebben ook Davide Bramati en Brian Holm. Al die mensen hebben allemaal hun rol. Ik wil dus niemand vooruit schuiven in mijn plaats. Zolang ik deze trofee maar uit naam van de ploeg in ontvangst mag nemen. Zonder de fantastische prestaties van mijn mensen zou ik hier vandaag niet gestaan hebben. Dit is er een voor de Wolfpack.”

Eindstand:

1. Patrick Lefevere 628

2. Tom Steels 464

3. Kevin De Weert 268

4. Carlo Bomans 240

5. Kenny De Ketele 158

6. Christoph Roodhooft 152

7. Sven Vanthourenhout 132

8. Marc Lamberts 100

9. Filip Meirhaeghe 88

10. Marc Sergeant 62

11. Axel Merckx 30

12. Jean-François Bourlard 20

Christophe Brandt 20

14. Peter Pieters 16

Walter Planckaert 16

16. Sven Nys 14

Hilaire Van Der Schueren 14

18. Hans De Clercq 10

Dirk Demol 10

Fred Vandervennet 10

Rik Van Slycke 10

22. Chris Jacobs 8

23. Niels Albert 6

Klaas Lodewyck 6

Wilfried Peeters 6

Valerio Piva 6

Rik Verbrugghe 6

28. Mario De Clercq 4

Herman Frison 4

Jean-Pierre Heynderickx 4

Lorenzo Lapage 4

Bart Leysen 4

Thierry Maréchal 4

Christophe Sercu 4

Kurt Van De Wouwer 4

Stephan Wernimont 4

Ludwig Willems 4

38. Frédéric Amorison 2

Steven De Neef 2

Marc Janssens 2

Olivier Kaisen 2

Gianni Meersman 2

Erelijst ploegleider van het jaar:

2000: Patrick Lefevere & Johan Bruyneel

2001: Jef Braeckevelt

2002: Johan Bruyneel

2003: Johan Bruyneel

2004: Patrick Lefevere

2005: José De Cauwer

2006: Patrick Lefevere

2007: Johan Bruyneel

2008: Johan Bruyneel

2009: Johan Bruyneel

2010: Marc Sergeant

2011: John Lelangue

2012: Carlo Bomans

2013: Patrick Lefevere

2014: Walter Planckaert

2015: Walter Planckaert

2016: Kevin De Weert

2017: Patrick Lefevere

2018: Patrick Lefevere