Greg Van Avermaet ziet “abnormaal jaar” bekroond met vierde opeenvolgende Kristallen Fiets!

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gregory Van Gansen - Photo News Kristallen Fiets Greg Van Avermaet mag zich de beste Belgische wielrenner van 2017 noemen. De 32-jarige Oost-Vlaming kreeg vanavond in het Grand Casino Knokke zijn vierde (opeenvolgende) Kristallen Fiets, de wielerprijs van Het Laatste Nieuws en VTM. Voor ‘Gouden Greg’ is het de bekroning voor wat hij zelf een “abnormaal jaar” noemt.

Winnaar van de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix, twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Luxemburg en de eindwinnaar van de WorldTour-klassering. In 2017 deed Greg Van Avermaet het zo mogelijk nog indrukwekkender dan in 2016, het jaar waarin hij olympisch kampioen werd. Hij raasde als een wervelwind door - vooral - het klassieke voorjaar en vulde zo zijn al indrukwekkende erelijst verder aan.

Van Avermaet zou daarom normaal met de vingers in de neus richting zijn vierde Kristallen Fiets gereden zijn. Maar 2017 was geen normaal jaar voor de Belgische wielersport. Wout van Aert pakte zijn tweede wereldtitel in het veld, Oliver Naesen stak op indrukwekkende wijze zijn neus aan het venster en werd prompt Belgisch kampioen, Dylan Teuns won in augustus ritten en eindklassementen in Wallonië, Polen en Noorwegen en Tim Wellens won op de valreep met de Chinese Ronde van Guangxi nog een WorldTour-rittenkoers. Maar er was vooral Philippe Gilbert, de oude rivaal van Van Avermaet.

Gilbert vond bij Quick.Step Floors zijn beste niveau terug. En dat hebben Patrick Lefevere en co geweten. Gilbert begon te winnen in de Driedaagse De Panne-Koksijde en stoomde dan door. Na een epische solo van 56 kilometer won hij de Ronde van Vlaanderen en met een scheurtje in zijn nier gaf hij de Poolse ex-wereldkampioen Michal Kwiatkowski in de sprint het nakijken in ‘zijn’ Amstel Gold Race. Indrukwekkend, maar zijn boerenjaar levert ‘Phil’ dus geen vijfde Kristallen Fiets op.

TDW Van Avermaet won op knappe wijze Parijs-Roubaix.

“Droom uitgekomen”

“Dit jaar was abnormaal”, aldus Van Avermaet over ‘zijn’ 2017. “Vroeger was ik al content als ik eens op het podium van de E3 stond, maar dit jaar is mijn droom echt uitgekomen. Mijn doel was om ooit een klassieker te winnen. Vorig jaar had ik ook wel de Omloop gewonnen, maar geen klassieker van het niveau van Parijs-Roubaix. Dit jaar is alles samen gekomen en dat heeft enorm veel deugd gedaan.”

“Waar ik nog van droom? De Ronde van Vlaanderen en het WK. Ach, ik hoop op eenzelfde voorjaar als nu: stabiele prestaties, goeie resultaten en winnen. Dan maakt het niet zo veel uit of het de Ronde is of een tweede keer Roubaix. Ik win nu voor de vierde keer de Kristallen Fiets en dat is ook een eer. Het is niet dat ik ervan droom als ik aan het seizoen begin, maar het is wel plezant om de trofee opnieuw mee naar huis te mogen nemen.”

TDW Sinds dit jaar staat er ook een felbegeerde kassei in de woonkamer van 'Gouden Greg'.

Recordhouder Museeuw

Met zijn vierde Kristallen Fiets klimt Van Avermaet op gelijke hoogte van Tom Boonen en Philippe Gilbert. Johan Museeuw is de recordhouder met vijf trofeeën. De winnaar Kristallen Fiets werd verkozen door een kennersjury van 124 stemgerechtigden. In dat zorgvuldig samengestelde panel zetelden 53 journalisten (schrijvende pers, audiovisuele en nieuwe media), ex-laureaten (onder wie Tchmil, Museeuw, Van Petegem, Gilbert, Boonen, Nys, Van Avermaet en D’hoore), een vierkoppige delegatie van de Belgische Wielrijdersbond, de elf bondscoaches en 44 wielercoryfeeën (onder wie Eddy Merckx, Rik Van Looy en Roger De Vlaeminck).

TDW In de E3 klopte Van Avermaet Gilbert en Naesen in een sprint.

Kristallen Fiets Erelijst Kristallen Fiets:

1992: Dirk De Wolf

1993: Johan Museeuw

1994: Paul Herygers

1995: Johan Museeuw

1996: Johan Museeuw

1997: Johan Museeuw

1998: Tom Steels

1999: Frank Vandenbroucke

2000: Andrei Tchmil

2001: Rik Verbrugghe

2002: Johan Museeuw

2003: Peter Van Petegem

2004: Tom Boonen

2005: Tom Boonen

2006: Tom Boonen

2007: Sven Nys

2008: Philippe Gilbert

2009: Philippe Gilbert

2010: Philippe Gilbert

2011: Philippe Gilbert

2012: Tom Boonen

2013: Sven Nys

2014: Greg Van Avermaet

2015: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2017: Greg Van Avermaet

