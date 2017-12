Greg met z'n vierde Kristallen Fiets op rij bij onze videoman: "Kan ze beginnen te stapelen" Mathieu Goedefroy en Thomas Lissens

21u51 0 Kristallen Fiets Vier op een rij voor Greg Van Avermaet, die vanavond met de Kristallen Fiets 2017 mocht pronken. Meteen na de uitreiking gaf hij een interview voor de camera van onze videoman. Van Avermaet toonde zich bijzonder trots op zijn exploot.

"Ik heb een voorjaar gereden om 'u' tegen te zeggen, dus ik vind dat ik hem verdiend heb", was 'Gouden Greg' eerlijk. "Pas op, ik was niet zeker dat ik hem zou winnen toen ik naar hier vertrok. Het was goed mogelijk dat mensen de krachttoer van Gilbert in de Ronde hoog genoeg inschatten om hem de Kristallen Fiets te geven. Maar toen ik zag dat hij er niet was, wist ik wel bijna zeker dat ik met de trofee naar huis zou mogen gaan."

"Het is mijn vierde Kristallen Fiets en dan went het wel een beetje. Maar op mijn twee recentste exemplaren ben ik wel het meest trots. De eerste twee keer won ik dankzij mijn regelmaat, nu en vorig jaar was dat omdat ik belangrijke koersen gewonnen heb. Dat doet me, als klassiek renner, toch nog iets meer plezier. Deze Kristallen Fiets is daarom misschien wel mijn mooiste."



"Record van Museeuw kan zomaar"

Met vier Kristallen Fietsen staat de 32-jarige Waaslander nu naast Philippe Gilbert en Tom Boonen. "Dat voelt toch wel eigenaardig", zegt Van Avermaet. "Boonen en Gilbert zijn coureurs van wereldklasse en het is een hele eer om in één adem met hen genoemd te worden. Maar ik wil toch liever niet dat het stopt bij vier. Ik hoorde daarnet dat Johan Museeuw de recordhouder is met vijf Kristallen Fietsen en het zou een hele eer zijn om op gelijke hoogte te klimmen. Dat kan zomaar. Maar mijn carrière is hoe dan ook al geslaagd na mijn olympische titel."

De Omloop, Parijs-Roubaix, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en de olympische titel heeft Van Avermaet al op zijn erelijst staan. Resten nog het WK en de Ronde van Vlaanderen? "Ik zou niet willen zeggen dat de Ronde een obsessie is geworden, maar als er één koers is die ik nog wil winnen, dan is het toch wel 'Vlaanderens Mooiste'. Het is een koers die me echt ligt en als Vlaming is het toch nog altijd een tikkeltje specialer om daar te winnen

Gregory Van Gansen - Photo News