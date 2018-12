FOTO. Zien, maar vooral gezien worden op het gala van de 27ste Kristallen Fiets Redactie

05 december 2018

Vanavond bekroont uw krant, in samenwerking met VTM, op het 27ste Gala van de Kristallen Fiets in de VTM-studio’s in Vilvoorde de beste Belgische wielrenner en wielrenster van het jaar. U kan de uitreiking vanaf 20u15 volgen via livestreams op hln.be en nieuws.vtm.be. Onze vaste huisanalist Tom Boonen treedt op als gastheer naast Merijn Casteleyn. Maar naast hen is er natuurlijk nog een pák ander schoon volk. Hierbij al eventjes een impressie:

