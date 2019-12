Evenepoel: “Toen ik de Kristallen Fiets kreeg, viel ik bijna omver van het gewicht” Redactie

04 december 2019

“Toen ik de Kristallen Fiets kreeg op het podium, viel ik bijna omver van het gewicht. Het is een zwaar ding”, lachte Remco Evenepoel. “Ik ben supertrots dat ik dit jaar een individuele prijs heb kunnen binnenhalen. Dat wil toch zeggen dat ik een mooi seizoen heb gehad. En ‘t is een enorme motivatie richting volgend seizoen. Ik heb van de Olympische Spelen mijn doel gemaakt. Ik kan daar een resultaat neerzetten, ik mag dromen. Ik ga er alleszins alles aan doen om er klaar voor te zijn”, vervolgde het supertalent. “Het is ook leuk dat het op privévlak goed verloopt. En hoe mijn programma eruitziet? Morgen leg ik een inspanningstest af, vrijdag trek ik naar Calpe voor de ploegstage. Dus ik ga het vanavond niet te laat maken.”