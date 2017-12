Een tweede Kristallen Fiets voor Jolien D'hoore of een eerste voor Sanne Cant? "Ze zijn allebei fantastische ambassadrices voor ons land" Thomas Lissens

12u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Kristallen Fiets Jolien D'hoore mocht vorig jaar de eerste Kristallen Fiets voor vrouwen in ontvangst nemen. De 27-jarige renster, die de overstap maakt naar Orica-Scott, heeft er alweer een topjaar opzitten. Maar de concurrentie van, vooral, Sanne Cant is niet te onderschatten. Volgt D'hoore zichzelf op of pakt de wereldkampioene veldrijden haar eerste Kristallen Fiets? Ludwig Willems, Peter Pieters en Sven Vanthourenhout - respectievelijk de bondscoach bij de vrouwen op de weg, op de piste en in het veld - doen hun voorspelling.

1. Ludwig Willems

"Cant en D'hoore hebben er allebei een fantastisch jaar opzitten", blikt Ludwig Willems, de bondscoach bij de vrouwen op de weg, terug. "Cant werd wereldkampioene in het veld door Marianne Vos te verslaan, een fantastische prestatie. D'hoore werd dan weer Belgisch kampioene op de weg, wereldkampioene ploegkoers met Lotte Kopecky en ze won nog enkele hoog aangeschreven wedstrijden, zoals de Madrid Challenge. Allemaal knappe prestaties, maar het veldrijden blijft een kleinere wereld dan het wegwielrennen en daarom geef ik toch licht het voordeel aan D'hoore."

photo_news Ludwig Willems.

2. Peter Pieters

"Als pistebondscoach geef ik toch licht het voordeel aan D'hoore", aldus Peter Pieters. "De wereldtitel die ze samen met Kopecky pakte in Hong Kong springt natuurlijk in het oog en dat is ook terecht. Het is al niet simpel om te mogen deelnemen aan een WK, laat staan om het te winnen. Reken daarbij nog Joliens ijzersterk wegseizoen - ze boekte meer dan tien zeges - en dan denk ik wel dat ze een tweede opeenvolgende Kristallen Fiets verdient. Maar ook aan de prestaties van Sanne Cant wil ik natuurlijk geen afbreuk doen. Marianne Vos verslaan: je moet het maar doen."

BELGA Peter Pieters, hier op een archiefbeeld.

3. Sven Vanthourenhout

"De keuze wordt sowieso enorm moeilijk", zegt veldritbondscoach Sven Vanthourenhout. "Zowel Sanne als Jolien is een fantastische ambassadrice voor ons land. Het Belgisch vrouwenwielrennen is flink geëvolueerd en daar hebben ze allebei een belangrijke rol in gespeeld. Jolien presteert al jaren op het allerhoogste niveau op de weg en dat was het afgelopen seizoen niet anders. Sanne werd dan weer Belgisch, Europees en wereldkampioene in het veld, een verwezenlijking die tonnen respect verdient. In de strijd om de regenboogtrui versloeg ze bovendien Marianne Vos en dat was toch echt een bekroning voor haar carrière tot dusver. Daarom mag Sanne de Kristallen Fiets winnen van mij en ik denk ook wel dat Jolien die haar van harte gunt."

Jan De Meuleneir- Photo News Sven Vanthourenhout.

Photo News