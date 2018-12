Een dag in het spoor van ‘speciale’ eregast Bradley Wiggins: “Ik wil Victor helpen mijn uurrecord te breken. Echt waar” Joeri De Knop

06 december 2018

07u17 0 Kristallen Fiets Twee sterren op de Kristallen Fiets: Victor Campenaerts deelde het podium met Sir Bradley Wiggins (38). En die sprak zowaar Vlaams! De Britse wielerlegende overhandigde niet alleen de trofee aan de winnaar, met veel flair dus, hij wil van de Antwerpenaar ook zijn opvolger maken.

“Victor mag me bellen als hij het werelduurrecord wil breken”, zegt Bradley Wiggins. En hij meent dat. “Ik wil hem helpen. Echt waar. Het zou goed zijn voor het wielrennen als de ‘fuzz’ rond het werelduurrecord blijft duren. En het is ook tijd dat het record doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Dat is gezond voor de sport.”

Dat eerste zinnetje moet Campenaerts nog eens opnieuw lezen, want toen Wiggins het uitsprak zat hij nog in de taxi richting gebouwen van VTM. Hij had net gehoord aan wie hij de trofee zou mogen overhandigen. “Goeie keuze, al had ik gedacht dat Yves Lampaert zou winnen.”

Later op de avond komt Wiggins nog even bij ons staan: “Ik ben blij dat Campenaerts heeft gewonnen”, tikt hij ons op de arm. “Hij is een goeie coureur en een mooie mens. Hoe sympathiek is die! Ik hoop echt dat hij mijn record breekt.”

