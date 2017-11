Drievoudig Kristallen Zweetdruppel Iljo Keisse weet wie hij als zijn opvolger wil: "Vermote is echt een topcoureur" Yari Pinnewaert

08u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 TDW Iljo Keisse vorig jaar met de Kristallen Zweetdruppel. Kristallen Fiets Het Belgische über-werkpaard van het afgelopen seizoen sleept komende woensdag, op 6 december in het Napoleon Games Grand Casino Knokke, tijdens het Gala van de Kristallen Fiets, de ‘Kristallen Zweetdruppel’ in de wacht. Voor Iljo Keisse, die zich de vorige drie jaren de beste helper mocht noemen, is het redelijk duidelijk wie zijn opvolger wordt.

"Vermote, zeker?!", klonk het toen we de voormalige superknecht van onder meer Etixx - Quick-Step de vraag voorlegden. "Hij staat momenteel redelijk ver voor in de stemming en ik denk ook dat hij diegene is die het het meeste verdient. Ook Tim De Clercq en Frederik Veuchelen zijn natuurlijk goeie knechten, iemand zoals Oliver Naesen vind ik dan weer geen knecht. Hij mag dan wel in die rol gereden hebben in de Tour, voor mij is hij echt een top-kopman en ik zou het zelfs een beetje een oneer vinden mocht hij met de 'Kristallen Zweetdruppel' naar huis gaan."

Hij mag dan wel als knecht gereden hebben in de Tour, voor mij is hij echt een top-kopman en ik zou het zelfs een beetje een oneer vinden mocht hij met de 'Kristallen Zweetdruppel' naar huis gaan Iljo Keisse over Oliver Naesen

Ter afronding zette Keisse zijn pleidooi voor Vermote nog wat kracht bij. "Julien is heel sterk. Hij kan dagen na mekaar uren op kop rijden, hij kan zijn plan trekken in de bergen, heeft een goede tijdrit en een goede ploegentijdrit... Het is echt een topcoureur."

TDW Julien Vermote.