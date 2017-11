Dé topfavoriet voor de Kristallen Fiets: herbeleef het wonderjaar van Greg Van Avermaet XC

08u30 0 Photo News Kristallen Fiets Greg Van Avermaet sloot het wielerjaar af als nummer één op de WorldTour-ranking. De beste coureur ter wereld en daarmee uiteraard ook de topfavoriet om voor het vierde jaar op rij de Kristallen Fiets te winnen. Herbeleef hieronder het geweldige seizoen van ‘Gouden Greg’, in woord en beeld.

Meteen winst op zijn eerste koersdag. De voorbode van een fantastisch seizoen. Op 1 februari won Greg Van Avermaet met zijn team BMC de heuvelachtige ploegentijdrit van de Ronde van Valencia. De olympische kampioen mocht er later in rit drie en vier de gele leiderstrui dragen.

Twijfel weg na enkelbreuk

Na de Ronde van Oman volgde de eerste test: de Omloop. Titelverdediger Van Avermaet koos wederom voor het offensief en werd vergezeld door Peter Sagan en Sep Vanmarcke. Een sprint met z’n drieën in Gent, en daarin rekende ‘Gouden Greg’ net zoals het jaar voordien af met de Slovaakse wereldkampioen. En dat een dikke drie maanden na zijn enkelbreuk. Alle twijfels weg.

Kwiatkowski te sterk in Strade Bianche

Op 4 maart stond de Strade Bianche op het programma. Van Avermaet -andermaal in de vuurlinie- moest zijn meerdere erkennen in Michal Kwiatkowski, die een knappe solo afrondde. De olympische kampioen rekende in de slotfase wel af met Tim Wellens en Zdenek Stybar om alsnog de tweede plaats te veroveren.

Een dag leider in Tirreno-Adriatico

BMC was ook superieur in de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico. Van Avermaet nam een dag later de leiderstrui over van ploeggenoot Damiano Caruso. ‘Gouden Greg’ kon zo tijdens de derde rit een dag pronken in de blauwe leiderstrui. Een nieuwe eindoverwinning in de ‘Koers van de twee zeeën’ zat er wel niet in. Die eer was weggelegd voor Nairo Quintana.

Na mindere Milaan-Sanremo succesvol in E3 Harelbeke

Van Avermaet had op de Poggio de slag gemist tijdens Milaan-Sanremo, waar Kwiatkowski uiteindelijk na een prangende spurt aan het langste eind trok. Een week later was de BMC-renner wel aan het feest. De olympische kampioen koos voor het ruime sop in de E3 Harelbeke en was later in een sprint met drie sneller dan Philippe Gilbert en trainingsmaat Oliver Naesen.

Leeuw van Vlaanderen

Twee dagen later: Gent-Wevelgem. Wederom bingo. Van Avermaet kroonde zich tot de nieuwe ‘Leeuw van Vlaanderen’ na een knappe sprintzege tegen Jens Keukeleire. De Omloop? Check! De E3 Harelbeke? Check! Gent-Wevelgem? Check! En dan moest de strafste overwinning nog komen.

Ronde van Vlaanderen: gemiste kans door val

Hét moment tijdens de Ronde van Vlaanderen. Sagan blijft hangen in een jasje van een toeschouwer, en neemt Van Avermaet en Naesen mee in zijn val. Zo slaagde Philippe Gilbert erin om na een fenomenale solo zijn naaste belagers op afstand te houden. ‘Gouden Greg’ knokte zich wel nog naar de tweede plek, al had hij zonder die tuimelperte een dikke kans gemaakt om ‘Vlaanderens Mooiste’ op zijn naam te schrijven.

De oerschreeuw in Roubaix

Parijs-Roubaix dan maar. Niet de favoriete klassieker van Van Avermaet, maar met zijn vorm was hij in staat om elke koers te winnen. En zo gebeurde op 23 april. De Oost-Vlaming snelde als eerste over de finishlijn op de Vélodrome in Roubaix, een oerschreeuw er bovenop gooiend. Ter info: Van Avermaet zegevierde na een gemiddelde van 45,204 km/u, meteen ook de snelste editie ooit van de Helleklassieker.

Niet Van Avermaet, wel Gilbert aan het feest in Amstel

“Na een zware koers kan ik iedereen aan in de sprint. Ik start hier om te winnen”, aldus ‘Avi’ twee dagen voor de start van de Amstel Gold Race. Aan vertrouwen geen gebrek, maar Van Avermaet slaagde er niet in die hoge verwachtingen in te lossen. Wat de Oost-Vlaming niet kon, kon Kwiatkowski wel. De sterke Pool maakte de sprong naar de kopgroep en stoofde vervolgens met Gilbert weg. Uiteindelijk was het die laatste die zijn vierde overwinning boekte in de Amstel, één minder dan recordhouder Jan Raas.

Geen punch meer na lang voorjaar

Van Avermaet was de enige kanjer wereldwijd die álle voorjaarsmonumenten reed. De kopman van BMC nam er ook nog eens Luik-Bastenaken-Luik bij, maar legde zich vooraf weinig druk op. “Ik ben geen topfavoriet. Sinds Parijs-Roubaix voel ik dat ik minder snel recupereer." Dat werd duidelijk op de slothelling van ‘La Doyenne’. De punch ontbrak bij ‘Gouden Greg’, terwijl een indrukwekkende Alejandro Valverde het laken eenvoudig naar zich toe trok.

Rustpauze werpt vruchten af

Na een rustpauze van een dikke maand verscheen Van Avermaet aan de start van de Ronde van Luxemburg. En lang hoefde hij niet te wachten op zijn eerste zege sinds zijn ‘comeback’. De olympische kampioen sprintte in de tweede rit naar de overwinning. Twee dagen mocht hij zelfs opnieuw het zegegebaar maken. Van Avermaet won zo het algemene en het puntenklassement.

Geen rol van betekenis in Zwitserland en op BK

Vervolgens stelde Van Avermaet teleur in de Ronde van Zwitserland, en ook het Belgisch kampioenschap was geen succes. De Oost-Vlaming keek in Antwerpen de kat uit de boom, wat hem zuur opbrak. Weg mogelijke titel. Zijn trainingsmakker Naesen was wél mee. Die laatste kroonde zich uiteindelijk ook tot Belgisch kampioen na een spannende spurt met Vanmarcke.

Photo News Van Avermaet kwam in de Ronde van Zwitserland nooit dichter dan de 15de plaats.

BELGA Naesen vloert Vanmarcke op het BK.

Drie Touretappes vooraf aangekruist, nul vinkjes achteraf

Na een anonieme Ronde van Zwitserland én BK was het uitkijken of ‘Gouden Greg’ in de Tour de France wél een prestatie kon neerzetten. In de vierde etappe naar Longwy ging Van Avermaet voor het eerst op zoek naar etappewinst. Een aankomst bergop en dus gesneden koek voor de olympische kampioen, maar jammer genoeg ook voor Peter Sagan. Er stond uiteindelijk geen maat op de Slovaak, Van Avermaet moest vrede nemen met een vierde stek.

Twaalf dagen later stond de etappe naar Rodez op het menu. De kopman van BMC won er in 2015 zijn eerste ritzege in de Tour en was gebrand op een nieuwe overwinning. “Ik heb superbenen”, klonk het vooraf. De tegenstand was gewaarschuwd. Tijdens de etappe verliep alles perfect. Van Avermaet werd uitstekend gepiloteerd, maar een fenomenale Michael Matthews stak onze landgenoot vrij eenvoudig de loef af.

De zestiende etappe. Laatste kans voor Van Avermaet. In een vrij vlakke rit probeerde hij bij afwezigheid van de topsprinters alsnog een zege te boeken. De BMC-renner zette aan op 250 meter van de meet, en dat bleek achteraf iets te vroeg. Opnieuw was Matthews te sterk, een boze John Degenkolb werd tweede. Van Avermaet finishte als vierde.

Niet sterk genoeg door ziektekiemen

De renners met de Tour in de benen waren traditioneel favoriet voor de Clasica San Sebastian. Zo was het dus opnieuw uitkijken naar Van Avermaet, al was hij door ziekte niet 100%. Dat werd ook duidelijk toen ‘Gouden Greg’ paste op de slotbeklimming van de dag: de Murgil Tontorra. Uiteindelijk was het Kwiatkowski die zijn Tourvorm verzilverde. De Pool rekende in de spurt eenvoudig af met Tony Gallopin en Bauke Mollema.

Photo News Van Avermaet (centraal) werd achtste in San Sebastian.

Podium in eindklassement BinckBanck Tour

In de BinckBank Tour ging Van Avermaet op jacht naar WorldTour-punten. Die sprokkelde hij wel, maar opnieuw greep de Oost-Vlaming drie keer naast de zege. In de belangrijkste en voorlaatste rit naar Houffalize moest hij z’n meerdere erkennen in een ijzersterke Tim Wellens en Tom Dumoulin. “Ze waren gewoon beter. Soit, ik presteer binnen de lijn der verwachtingen. Ik ben blij met mijn conditie en met het resultaat”, aldus Van Avermaet. ‘Gouden Greg’ werd finaal derde in het klassement.

"Mijn beste benen ooit in Montréal"

Vorig jaar werden de Canadese koersen een groot succes voor Van Avermaet. Na een tweede plaats in Québec (na Peter Sagan) won hij in Montréal (voor Sagan). In die eerste klassieker kregen we dit seizoen nagenoeg identiek hetzelfde scenario als in 2016. ‘Avi’ werd andermaal gevloerd door de Slovaak, maar kon met een tweede plek wel vol vertrouwen afzakken naar Montréal. Maar Van Avermaet slaagde er mede dankzij de rivaliteit met Sagan niet in om zijn titel succesvol te verdedigen. Diego Ulissi snelde namelijk naar de zege, de kopman van BMC won in de achtergrond wel de sprint van het uitgedunde peloton. Ontgoocheling alom na afloop. “Ik had waarschijnlijk mijn beste benen ooit in Montréal, maar ik win niet. Ik ben een beetje teleurgesteld, want ik was wellicht één van de sterkste mannen in koers vandaag en dan verwacht je toch te winnen", aldus Van Avermaet, die zevende werd.

TDW Sagan hield Van Avermaet van de zege in Québec.

TDW 'Gouden Greg' kon zijn superbenen in Montréal niet verzilveren.

Favorietenrol niet waargemaakt op WK

Het wereldkampioenschap in het Noorse Bergen. Twee topfavorieten: Sagan en Van Avermaet. Die laatste nam zelfs voor de elfde opeenvolgende keer deel aan het WK voor profs. Straf. Maar straf werd zijn koers jammer genoeg niet. Alles verliep op wieltjes voor onze landgenoten, tot Gilbert en Van Avermaet op de Salmon Hill moesten toekijken hoe Julian Alaphilippe en Gianni Moscon in de slotronde nog een stuk sneller naar boven klauterden. Sagan bleef rustig in het peloton zitten, en dat bleek de juiste tactiek. Het kwam immers tot een massasprint, en daarin toonde de Slovaak zich de snelste. Zijn derde wereldtitel op rij. Van Avermaet werd zesde.

BELGA

Photo News

Overzicht podiumplaatsen

Geen zeges meer na de laatste etappe in de Ronde van Luxemburg (4 juni), maar dankzij een fenomenaal voorjaar won Van Avermaet wel de WorldTour-ranking 2017. Hieronder een overzicht van zijn zestien podiumplaatsen, waaronder acht overwinningen. En dat op 77 koersdagen. Ter info: als we de balans opmaken na 33 koersdagen, mocht Van Avermaet liefst dertien keer op het podium, waarvan achtmaal op het hoogste schavotje. Om maar een idee te geven hoe straf zijn voorjaar wel niet was.

Eigen tabel

Photo News Van Avermaet vorig jaar met de Kristallen Fiets. Op 6 december opnieuw dit beeld?