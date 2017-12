Dankzij u wint werkpaard Vermote eerste Kristallen Zweetdruppel XC

20u42 0 Jan De Meuleneir - Photo News Kristallen Fiets Julien Vermote heeft vanavond voor het eerst de Kristallen Zweetdruppel in de wacht gesleept, de prijs voor de beste helper. Het 28-jarige über-werkpaard van Quick.Step Floors kreeg van de surfers van HLN.be zowat de helft van de stemmen. De onvermoeibare West-Vlaming mocht de trofee in ontvangst nemen van Iljo Keisse, die zich de voorbije drie jaren de beste helper mocht noemen. “Ben blij met deze trofee. Leuk om in een functie als knecht waardering te krijgen”, aldus Vermote.

“Weinig renners in het peloton kunnen wat hij kan.” Marcel Kittel was in de Tour lyrisch over Vermote, alias ‘Vermoteur’. ‘Jules’ wierp zich door zijn kilometerslange kopwerk op tot een onmisbare pion in het team van Patrick Lefevere. Een superknecht, waarop Mark Cavendish hem prompt bij Dimension Data naar zich toe trok voor 2018. “Ik moet toegeven dat het een lastige beslissing was om Quick.Step te verlaten”, vertelde Vermote. “Ik maakte er deel uit van een familie, maar de tijd was aangebroken om de volgende stap in mijn carrière te zetten. Bij Dimension Data voelde ik meteen het vertrouwen. Ze willen me uitspelen in de voorjaarsklassiekers en ik denk dat ik daar resultaten kan neerzetten.”

Ook bij de nationale ploeg deed Vermote meer dan zijn duit in het zakje. Op het WK in het Noorse Bergen reed hij zo’n 200 kilometer op kop van de grote meute. Straffe kerel. Conclusie: de terechte winnaar van de Kristallen Zweetdruppel, Tim Declercq werd tweede op ruime afstand.

Aan tafel bij Boonen had Vermote het nog even over zijn Instagram-foto van gisteren. “Ik organiseerde een etentje voor de mensen die achter de schermen werken bij Quick.Step. Ik moet hen gewoon zo hard bedanken, omdat zij de voorbije jaren echt belangrijk zijn geweest”, vertelde ‘Jules’. “Zij doen hun job met hart en ziel. Ze waren wel even verschoten toen ik hen uitnodigde”, grapte Vermote.

These are the guys who took care about my bike, my legs and all the rest... the last 7 years, thanks for that! 👌🏼 #quickstepfloors Een foto die is geplaatst door Jule (@julien_vermote) op 05 dec 2017 om 20:16 CET

