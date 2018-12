Dankzij u wint meesterknecht Tim Declercq zijn eerste Kristallen Zweetdruppel XC

05 december 2018

20u22 1 Kristallen Fiets Tim Declercq heeft voor het eerst de Kristallen Zweetdruppel gewonnen, de prijs voor de beste helper van het peloton. De surfers van HLN.be stemden massaal op Declercq, die met maar liefst 44% van de stemmen aan de haal ging. Het werkpaard van Quick.Step Floors ontving de trofee van ploegmaat (én drievoudig Kristallen Zweetdruppel) Iljo Keisse.

De kans is reëel dat wanneer u in de vroege namiddag naar de koers zapte, er een boomlange renner van Quick.Step Floors op kop van het peloton reed. Dat was dus Tim Declercq. Altijd maar hij. Trouwe knecht van Patrick Lefevere. Dat zag ook de HLN-surfer, die de 29-jarige West-Vlaming naar de zege in de Kristallen Zweetdruppel loodste.

Declercq kreeg 44% van de stemmen. Drievoudig winnaar (en alleen recordhouder) Iljo Keisse (30%) werd tweede, dankzij een bijzonder sterk voorjaar. De andere genomineerden volgden op ruime afstand: Xandro Meurisse (9%), Tosh Van der Sande (8%), Jasper De Buyst (5%) en Laurens De Vreese (4%). In totaal werd er liefst 13.260 keer gestemd, waarvoor dank.

“Ik heb een grote familie, dus misschien hebben zij vaak gestemd”, grapte Tim Declercq. “Nee, serieus. Ik vind dit echt een fantastische prijs. Mijn werk binnen de ploeg wordt geapprecieerd, ook door Patrick Lefevere. Daar kan ik echt niet over klagen. En natuurlijk is het leuk dat onze kopmannen het vaak afwerken.”

Erelijst:

2005: Kevin Hulsmans

2006: Gert Steegmans

2007: Johan Vansummeren

2008: Mario Aerts

2009: Stijn Vandenbergh

2010: Mario Aerts

2011: Jelle Vanendert

2012: Kevin De Weert

2013: Stijn Vandenbergh

2014: Iljo Keisse

2015: Iljo Keisse

2016: Iljo Keisse

2017: Julien Vermote

2018: Tim Declercq