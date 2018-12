Campenaerts ziet straffe tijdritprestaties bekroond worden met eerste Kristallen Fiets XC

05 december 2018

20u56 10 Kristallen Fiets Op z’n 27ste de 27ste editie van de Kristallen Fiets winnen. Victor Campenaerts heeft het geflikt. De Antwerpse tijdritspecialist van Lotto-Soudal kreeg de trofee uit handen van wielericoon Bradley Wiggins, de man die zijn uurrecord mogelijk zal kwijtspelen aan... Campenaerts.

Campenaerts maakte het voorbije seizoen furore op zijn tijdritfiets. Zo kroonde hij zich in Anzegem voor de tweede keer tot Belgisch kampioen tijdrijden. Anderhalve maand later verlengde de Antwerpenaar zijn Europese titel tegen de klok. En dat na een (nieuwe) thriller. ‘Vocsnor’ was over 45,7 kilometer slechts 63 honderdsten van een seconde sneller dan de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Superspannend.

Maar zijn strafste prestatie moest dan nog komen. 26 september 2018. De dag waarop Campenaerts geschiedenis schreef. Onze landgenoot veroverde op het WK tijdrijden in het Oostenrijkse Innsbruck de bronzen medaille. Op minder dan een seconde van het zilver. De beste Belgische prestatie ooit. “Dit is een bevestiging dat ik wereldtop ben”, klonk het toen bij Campenaerts.

En of hij wereldtop is. Wiggins moet binnenkort vrezen voor zijn werelduurrecord. Campenaerts is namelijk van plan om die 54 kilometer en 526 meter van de tabellen te geven. De test op de Vélodrome Suisse in Grenchen was alvast veelbelovend. En als Campenaerts in 2019 de nieuwe houder van het uurrecord wordt, wint hij mogelijk volgend jaar op z’n 28ste ook het 28ste Gala van de Kristallen Fiets. Wie weet.

De Kristallen Fiets 2018 werd verkozen door een vakjury van in totaal 127 stemgerechtigden. In dat zorgvuldig samengestelde panel zetelen 51 journalisten (schrijvende pers, audiovisuele en nieuwe media), de twaalf ex-laureaten, een vijfkoppige delegatie van de Belgische Wielrijdersbond Belgian Cycling, de tien bondscoaches en 47 wielercoryfeeën en oude gloriën.

Eindstand

1. Victor Campenaerts 480

2. Yves Lampaerts 428

3. Greg Van Avermaet 382

4. Wout van Aert 316

5. Thomas De Gendt 270

6. Tim Wellens 264

7. Tiesj Benoot 214

8. Jasper Stuyven 74

9. Dylan Teuns 58

10. Martin Maes 42

11. Philippe Gilbert 24

12. Robbe Ghys 8

13. Toon Aerts 4

Kenny De Ketele 4

Oliver Naesen 4

Jurgen Roelandts 4

17. Dimitri Claeys 2

Jimmy Duquennoy 2

Erelijst

1992: Dirk De Wolf

1993: Johan Museeuw

1994: Paul Herygers

1995: Johan Museeuw

1996: Johan Museeuw

1997: Johan Museeuw

1998: Tom Steels

1999: Frank Vandenbroucke

2000: Andrei Tchmil

2001: Rik Verbrugghe

2002: Johan Museeuw

2003: Peter Van Petegem

2004: Tom Boonen

2005: Tom Boonen

2006: Tom Boonen

2007: Sven Nys

2008: Philippe Gilbert

2009: Philippe Gilbert

2010: Philippe Gilbert

2011: Philippe Gilbert

2012: Tom Boonen

2013: Sven Nys

2014: Greg Van Avermaet

2015: Greg Van Avermaet

2016: Greg Van Avermaet

2017: Greg Van Avermaet

2018: Victor Campenaerts